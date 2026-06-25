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Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Gigi Becali a garantat că Florin Tănase nu va pleca de la FCSB după 30.06.2026, data la care îi expiră contractul.

Gigi Becali, sigur că Florin Tănase rămâne la FCSB

Becali a susținut că poate să rezolve prelungirea angajamentului favoritului său doar în 15 minute, printr-o conversație telefonică.

„N-am avut nicio discuție azi cu Tănase. Ce v-am spus, ați văzut deja (n.r.- anterior în conferința de presă de astăzi). El vrea să facă blocuri... Nu, n-am vorbit cu el azi.

Eu o rezolv cu el într-un sfert de oră. Îi dau telefon, mă întâlnesc cu el. Cu Tănase considerați-o rezolvată. Nu pleacă Tănase! Poate aduc unul de cinci ori mai bun”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Becali: „Afacerile sunt afaceri”

Florin Tănase a fost golgheterul celor de la FCSB și al doilea marcator în sezonul trecut din Superligă. Tănase a înscris în campionat 16 goluri, fiind depășit doar de Jovo Lukic de la „U” Cluj, cu 18 reușite.

„Vorbesc cu el, eu cred că o să rămână. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Poți să dai faliment, e greu. El vrea afaceri, blocuri... El vrea să îi dau și bani cu împrumut. Ai câștigat 5-6 milioane de euro, stai cuminte!”, a adăugat Becali.

Mijlocașul ofensiv i-a solicitat ultima oară patronului roș-albaștrilor un contract de patru ani, iar latifundiarul este dispus să îi ofere doar un acord pe doi ani.

„El a vrut să îi fac contract pe patru ani. I-am zis că nu fac pe patru ani, fac pe doi. Așa a rămas discuția. Eu vreau pe doi ani, el pe patru. Eu cred că da, rămâne la noi.

Eu îl consider în echipă. Nu este vorba de salariu aici. E o chestiune de afaceri (n.r. în domeniul imobiliarelor). Ar vrea să îl finanțez, face el niște afaceri, niște blocuri. E mai extinsă colaborarea. Nu pot să le spun pe toate”, a mai spus finanțatorul roș-albaștrilor.