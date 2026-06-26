Plecat de la Rapid, Mauro Pederzoli și-a găsit echipă

Directorul sportiv italian a venit în România cu un CV impresionant. A lucrat la cluburi precum Liverpool, Parma sau AC Milan, dar în Giulești s-a numărat printre cei ”sacrificați” după sezonul ratat, în care Rapid nu a prins nici măcar un loc de cupă europeană, cu toate că spera la titlu.

Mauro Pederzoli, foarte aproape de Brescia

Pederzoli se va întoarce, cel mai probabil, în Italia, acolo unde are o ofertă importantă de la una dintre echipele de tradiție. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că acesta este foarte aproape de a semna cu Brescia, unde poate ocupa poziția de director general.

Brescia trece printr-o perioadă delicată. La finele sezonului 2025-2026 a retrogradat direct în Serie C, astfel că cel mai probabil Pederzoli va fi nevoit să reconstruiască serios clubul pentru a emite din nou pretenții în fotbalul italian.

„Colaborarea dintre FC Rapid și directorul sportiv Mauro Pederzoli a ajuns la final. Pe această cale, îi mulțumim pentru munca depusă, profesionalismul și dedicarea sa și îi urăm mult succes în viitor. Grazie, Mauro!”, a transmis Rapid.