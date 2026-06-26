FCSB își dorește să dea uitării sezonul slab proaspăt încheiat, în care roș-albaștrii au ratat play-off-ul.

Fosta campioană a României vrea să își întărească lotul în această vară și pregătește un transfer interesant, care să acopere plecarea lui Mamadou Thiam.

MM Stoica: „Am început negocierile! Ar fi cea mai mare lovitură”

Mihai Stoica a fost întrebat despre transferul atacantului anunțat de Gigi Becali, iar oficialul lui FCSB a oferit detalii.

Președintele Consiliului de Administrație al formației bucureștene a dezvăluit că se află în negocieri cu un atacant pe care roș-albaștrii îl au în vedere de ceva timp.

„Am început negocierile, dar e foarte scump. E jucătorul pe care din noiembrie tot încercăm să-l aducem. În iarnă nu s-a putut, părea că e închisă de tot, iar acum s-a întredeschis. Rămâne de văzut dacă reuşim. E complicat, dar dacă reuşim e cea mai mare lovitură pe care o căutăm s-o dăm. Nu e concurenţă pentru Bîrligea.

În iarnă, clubul nu-i fixase preţul. Erau în obiectiv şi s-a îndeplinit şi de aia am crezut că s-a cam terminat, dar acum... El doreşte să vină şi trebuie să vedem dacă ne înţelegem. La salariu suntem aproape, dar după să vedem dacă ne înţelegem cu clubul. Unele informaţii venite au fost veridice, altele mai puţin, iar problema apare când sunt mulţi agenţi. Când un agent propune un jucător, îl aduci şi jucătorul vrea să vină, atunci meriţi să încasezi un comision”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Marele absent de la plecarea în cantonament a lui FCSB

FCSB va disputa mai multe partide de pregătire în Olanda, printre care și un meci amical cu i Union SG (5 iulie), noua echipă a lui Darius Olaru.

Noul transfer al echipei patronate de Gigi Becali, Ronny Labonne, a fost noutatea la plecarea în Olanda.

Marele absent al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase, care se află în negocieri cu Gigi Becali, pentru că își dorește să plece în această vară.