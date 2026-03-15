Naţionala României a fost învinsă de echipa Spaniei cu scorul de 29-23 (3-11), duminică, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfăşurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes.
România - Spania 23-29 după 11-0, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026
''Stejarii'' au făcut o primă repriză bună şi a condus cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reuşit de Damian Bonaparte (28) şi dropgolul lui Daniel Plai (33).
Luciano Richardis Gutierrez a înscris pentru gazde din lovitură de penalitate (36), dar imediat după pauză Conache a refăcut ecartul (44), tot dintr-o lovitură de pedeapsă.
Spania a dominat autoritar repriza secundă şi a înscris patru eseuri, prin Alejandro Laforga Castro (51), Alex Saleta Atorrasagasti (59), Raphael Alexandre Sauveur Nieto (65), Alberto Carmona Molina (70), dintre care primele trei au fost transformate de Richardis.
Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).
Ce echipă a aliniat România
România a aliniat următorul XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ştefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Toni Maftei (CS Rapid), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Nicolas Onuţu (CS Annonay).
Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 23. Hinckley Vaovasa.
Staff tehnic: David Gérard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne - antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre - antrenor skills, Michael Dallery - preparator fizic, Paul Cere - preparator fizic şi gps, Daniel Carpo - preparator fizic şi gps, Fabian Bunu - analist video, Gilles Soirat - analist video, Petra Melinte - medic, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut.
În semifinale, România a fost întrecută de Georgia, cu 53-30, la Tbilisi, în timp ce Spania a fost învinsă de Portugalia, cu scorul de 26-7, la Lisabona.
Şi în sezonul trecut, România a jucat finala mică a competiţiei, învingând Portugalia cu 21-7, în deplasare, scrie Agerpres.