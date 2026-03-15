Naţionala României a fost învinsă de echipa Spaniei cu scorul de 29-23 (3-11), duminică, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfăşurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes.

''Stejarii'' au făcut o primă repriză bună şi a condus cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reuşit de Damian Bonaparte (28) şi dropgolul lui Daniel Plai (33).

Luciano Richardis Gutierrez a înscris pentru gazde din lovitură de penalitate (36), dar imediat după pauză Conache a refăcut ecartul (44), tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

Spania a dominat autoritar repriza secundă şi a înscris patru eseuri, prin Alejandro Laforga Castro (51), Alex Saleta Atorrasagasti (59), Raphael Alexandre Sauveur Nieto (65), Alberto Carmona Molina (70), dintre care primele trei au fost transformate de Richardis.

Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).