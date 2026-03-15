VIDEO Ce a făcut naționala României în finala Campionatului European de rugby

Ce a făcut naționala României în finala Campionatului European de rugby Rugby
Stejarii s-au duelat cu Spania pentru medaliile de bronz.

Echipa nationala de rugbyRugby Europe Championship 2026Alin ConacheDamian BonaparteDaniel Plai
Naţionala României a fost învinsă de echipa Spaniei cu scorul de 29-23 (3-11), duminică, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfăşurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes.

România - Spania 23-29 după 11-0, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026

''Stejarii'' au făcut o primă repriză bună şi a condus cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reuşit de Damian Bonaparte (28) şi dropgolul lui Daniel Plai (33).

Luciano Richardis Gutierrez a înscris pentru gazde din lovitură de penalitate (36), dar imediat după pauză Conache a refăcut ecartul (44), tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

Spania a dominat autoritar repriza secundă şi a înscris patru eseuri, prin Alejandro Laforga Castro (51), Alex Saleta Atorrasagasti (59), Raphael Alexandre Sauveur Nieto (65), Alberto Carmona Molina (70), dintre care primele trei au fost transformate de Richardis.

Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).

Ce echipă a aliniat România

România a aliniat următorul XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ştefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Toni Maftei (CS Rapid), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Nicolas Onuţu (CS Annonay).

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 23. Hinckley Vaovasa.

Staff tehnic: David Gérard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne - antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre - antrenor skills, Michael Dallery - preparator fizic, Paul Cere - preparator fizic şi gps, Daniel Carpo - preparator fizic şi gps, Fabian Bunu - analist video, Gilles Soirat - analist video, Petra Melinte - medic, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut.

În semifinale, România a fost întrecută de Georgia, cu 53-30, la Tbilisi, în timp ce Spania a fost învinsă de Portugalia, cu scorul de 26-7, la Lisabona.

Şi în sezonul trecut, România a jucat finala mică a competiţiei, învingând Portugalia cu 21-7, în deplasare, scrie Agerpres.

Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Dezastru! Abia transferat la echipă, tricolorul cu gol la debut pentru România a retrogradat astăzi în liga a patra
Florin Bratu, declarație în forță după FCSB - Metaloglobus 0-0: ”Nu mă interesează asta! Am jucat împotriva campioanei”
Revanșă spectaculoasă în finala de la Indian Wells: Aryna Sabalenka, victorie după tie-break decisiv
"Cum poate fi legal așa ceva?". Fanii nu s-au abținut când au văzut-o așa pe cea mai sexy jurnalistă sportivă
Tuva Hove, capul răutăților în CSM Târgu Jiu - SCM Râmnicu Vâlcea din Liga Florilor!
Gigi Becali, mesaj pentru Mirel Rădoi după 0-0 cu Metaloglobus: „Eu atâta știu!”
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta



Florin Bratu, declarație în forță după FCSB - Metaloglobus 0-0: ”Nu mă interesează asta! Am jucat împotriva campioanei”
Gigi Becali, mesaj pentru Mirel Rădoi după 0-0 cu Metaloglobus: „Eu atâta știu!”
Pe ce loc se află FCSB în play-out după ce s-a împiedicat de Metaloglobus
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”
Revanșă spectaculoasă în finala de la Indian Wells: Aryna Sabalenka, victorie după tie-break decisiv
România joacă la Paris finala mică din Rugby Europe Championship 2024! Echipa de start: două debuturi și o absență importantă la ”Stejari”
Noul selecționer al României e un gigant de 2 metri și a început munca după dezastrul de la Cupa Mondială! ”Nu sunt magician”
Steaua o ajută pe Dinamo! Ce s-a întâmplat în ultima etapă: ”Victorie senzațională”
11 jucători OUT de la Dinamo! ”Anunțăm încheierea raporturilor contractuale”
Dinamo s-a ”cocoțat” pe locul 1 după ce a câștigat două derby-uri la rând!
stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

