Cornish Pirates este primul club de rugby preluat de un fond de investiții american

Stonewood Capital Management, fond de investiții cu capital american și sediul în Pittsburgh, a investit deja o sumă descrisă ca fiind "de șapte cifre" în clubul de rugby Cornish Pirates. Clubul din Penzance (Cornwall) a terminat sezonul pe locul șapte în al doilea nivel al rugby-ului englez (Champ Rugby), iar Stonewood a devenit primul investitor din Statele Unite care a preluat o echipă profesionistă de rugby engleză. "Pirații" evoluează pe Mennaye Field (4.000 de locuri, din care 2.200 pe scaune), este antrenată de Gavin Cattle.

Membrii Exeter Chiefs au votat și ei pentru o preluare de către Black Knight Football Club, grupul american care deține echipa din Premier League AFC Bournemouth, în timp ce Newcastle Red Bulls (fostă Newcastle Falcons) și Bath Rugby au beneficiat de investiții suplimentare din partea unor companii americane și ar putea ajunge pe mâna lor, în viitorul apropiat. Pe măsură ce se apropie perspectiva unei francize Premier League pentru rugbiul din Anglia, se așteaptă și creșterea interesului din partea unor alți investitori americani.

Americanii au preluat majoritatea cluburilor de fotbal din Premier League

Fonduri de investiții de peste Ocean dețin controlul total sau pachete de acțiuni la multe cluburi din Premier League, respectiv Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment - 100%), Manchester City (Silver Lake, 18% din City Football Group Limited), Manchester United FC (Manchester United plc, familia Glazer - 71.06%), Liverpool FC (Fenway Sports Group - 100%), Aston Villa FC (V Sports - Wes Edens, 33%), AFC Bournemouth (Black Knight Football Club - 100%), Chelsea FC (BlueCo - Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter - 100%), Everton FC (The Friedkin Group via Roundhouse Capital Holdings Limited - 100%), Fulham FC (Shahid Khan - 100%), Leeds United FC (49ers Enterprises - 100%), Crystal Palace FC (Woody Johnson - 43% / Josh Harris - 10% / David Blitzer - 10%), West Ham United FC (J. Albert "Tripp" Smith - 8%) și Burnley FC (ALK Capital, Checketts Sports Capital Fund - 100%).

