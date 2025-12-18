Deși presa din Peninsulă anticipa un scenariu sumbru pentru mijlocașul român, care părea condamnat să ajungă pe masa de operație, oficialii lui Sassuolo au venit cu ultimele detalii despre starea sa de sănătate.



Mijlocașul "neroverdi" trăiește un sezon 2025-2026 de coșmar, fiind scos din circuit de la sfârșitul lunii octombrie din cauza problemelor medicale. După o perioadă lungă de incertitudine, în care tratamentul inițial nu a dat roade, temerile legate de o intervenție chirurgicală iminentă s-au intensificat. Totuși, gruparea din Serie A a emis un comunicat oficial care schimbă datele problemei.



Miercuri, site-ul oficial al clubului a oferit mult așteptatul update medical, după ce fotbalistul a fost supus unor noi investigații amănunțite. „În cursul zilei de ieri, Daniel Boloca a fost supus unui nou consult ortopedic, în urma căruia s-a convenit continuarea recuperării conservative pentru accidentarea la genunchiul stâng. Fotbalistul se va întoarce la munca pe teren în următoarele săptămâni”, transmite Sassuolo.



Boloca scapă de bisturiu



Anunțul vine ca o gură de oxigen pentru internaționalul român. Cu doar câteva zile în urmă, sursele apropiate clubului indicau faptul că terapia conservatoare eșuase și că operația devenise singura soluție viabilă pentru a repara genunchiul stâng. O intervenție chirurgicală ar fi prelungit semnificativ perioada de indisponibilitate, compromițând mare parte din returul campionatului.



Boloca nu a mai prins niciun minut pe gazon de la finalul lunii octombrie. 6,5 milioane de euro este cota de piață a lui mijlocașului defensiv, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta mai are contract cu Sassuolo până în vara anului 2028.