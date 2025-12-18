Se face transferul?! Louis Munteanu, rezolvarea pentru atacul câștigătoarei de Champions League

Fotbal intern
Louis Munteanu ar putea pleca de la CFR Cluj în această iarnă.

louis munteanu celtic CFR Cluj Superliga Transfer
Atacantul de 23 de ani a ratat un transfer în vara din 2025, după ce Nelu Varga l-a dat ca plecat de la CFR Cluj.

Louis Munteanu a continuat în cele din urmă la formația din Gruia, dar este departe de forma și randamentul arătate în sezonul trecut.

Presa din Maria Britanie l-a analizat pe Munteanu! La ce concluzie au ajuns

Louis Munteanu își dorește în continuare să o părăsească pe CFR Cluj și să meargă la o formație importantă din afară, iar ardelenii nu se împotrivesc.

Atacantul ar fi urmărit în momentul de față de DC United (MLS), Lyon (Ligue 1), Rennes (Ligue 1) și Nantes (Ligue 1), dar se pare că ar mai putea intra o formație pe fir.

Este vorba despre Celtic, formație care are în palmares trofeul Champions League, câștigat în 1967, dar și 55 de titluri de campioană în Scoția.

Jurnaliștii birtanici au punctat faptul că Celtic are probleme în atac, iar un jucător „frate cu golul” cum este Louis Munteanu ar putea acoperi această lipsă a formației scoțiene.

„Golurile au fost o adevărată problemă pentru Celtic până acum.

Toți ceilalți care au încercat să ocupe poziția numărul nouă au fost prea inconsecvenți pentru a se impune cu adevărat.

Munteanu este un jucător consacrat și ar veni dornic să facă parte dintr-un nou început.

Șansa de a-l transfera pe un preț modic nu apare mereu, iar Celtic va regreta dacă nu va încerca măcar”, au notat cei de la 67hailhail.com.

Trei goluri și șase pase decisive a reușit jucătorul de 23 de ani pentru CFR Cluj în acest sezon.

Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

