Roș-albaștrii au cedat sâmbătă, scor 1-2, în fața celor de la Gloria Bistrița, într-o partidă din etapa a 17-a din Liga 2.



În loc să se apropie de podium înainte de pauza competițională, trupa din Ghencea a făcut un pas greșit și a rămas cu 30 de puncte. Acest rezultat o coboară pe Steaua până pe locul 7 în clasament, o poziție care dă fiori reci suporterilor în perspectiva luptei pentru play-off. Gloria Bistrița a profitat de slăbiciunile gazdelor și a plecat cu toate punctele din Capitală.



Corvinul defilează, Dinamo pierde la Târgoviște



Liderul Corvinul Hunedoara continuă parcursul impecabil din acest sezon. Hunedorenii rămân neînvinși după 17 etape și au făcut spectacol acasă, trecând cu 3-0 de CS Tunari. Cu 43 de puncte acumulate, Corvinul domină autoritar liga secundă și pare scăpată în câștigătoare a sezonului regulat.



Nici rivalii de la CS Dinamo nu au avut o zi mai liniștită. „Câinii” au fost învinși clar în deplasare de Chindia Târgoviște, scor 0-2, rezultat care îi menține sub presiune.



Într-un alt meci cu miză, FC Voluntari a obținut o victorie dramatică la Câmpulung Muscel, scor 1-0, consolidându-și poziția a patra în clasament. Etapa a fost marcată și de scorul fluviu reușit de FC Bacău în deplasare la Piatra Neamț: 5-1 în fața Ceahlăului.



Rezultatele meciurilor de sâmbătă



Chindia Târgovişte – CS Dinamo 2-0



Corvinul Hunedoara – CS Tunari 3-0



CSC Şelimbăr – Politehnica Iaşi 2-1



Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi 2-1



CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina 1-2



Câmpulung Muscel – FC Voluntari 0-2



Steaua Bucureşti – Gloria Bistriţa 1-2



Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bacău 1-5



ASA Tg. Mureş – CSM Reşiţa 0-2



Etapa continuă duminică, de la ora 11:00, cu duelul dintre FC Bihor Oradea și Metalul Buzău.

