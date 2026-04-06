CS Dinamo Bucureşti a surclasat-o pe ''U'' ELBI Cluj-Napoca cu scorul de 66-3 într-un meci disputat pe Stadion ''Florea Dumitrache'' din Capitală, în etapa a 2-a a Ligii Naţionale de rugby.

Burns a reuşit un eseu şi două transformări, Werkalec a semnat două încercări, iar Tangimana Fonovai , McBurney şi Van Heerden au marcat fiecare câte un eseu, la care s-a adăugat unul de penalitate.

Dinamo a reuşit nu mai puţin de zece eseuri în acest meci, dintre care Matthew Jacobs a bifat trei.

Explicația? Mihai Popescu este născut și crescut în Italia, fiind pe jumătate român, din partea tatălui.

”“Buldog” de mare valoare din Italia la Dinamo!

Achiziție spectaculoasă în echipa “buldogilor” ! Multe formații și l-au dorit, dar el a ales să vină la Dinamo.

Suntem bucuroși să îl primim în familia noastră pe Mihai Popescu, jucător excelent de linia a treia, care vine după experiența acumulată în puternicul campionat din Italia. Cu forță, determinare și un caracter deosebit, Mihai aduce un plus important echipei noastre, atât pe teren, cât și în vestiar.

Pe jumătate român, cu tatăl originar din Timișoara, Mihai revine mai aproape de rădăcinile sale și este pregătit să dea totul pentru culorile alb-roșii.

Mult succes și cât mai multe victorii în tricoul lui Dinamo! 🔴⚪”, îl prezenta Dinamo în februarie, când Mihai Popescu a semnat cu clubul din Ștefan cel Mare.

Dinamo debutase perfect în noul sezon din Liga de Rugby, 71-12 la nou-venita RC Gura Humorului în prima rundă.

”Buldogii” au surclasat-o pe debutantă într-un meci în care au reușit nu mai puțin de 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

