Mihai Popescu, discurs în italiană după ce a fost desemnat jucătorul meciului! Care este explicația

Mihai Popescu, discurs în italiană după ce a fost desemnat jucătorul meciului! Care este explicația Rugby
Dinamo are parte de un start perfect în noul sezon.

CS Dinamo Bucureşti a surclasat-o pe ''U'' ELBI Cluj-Napoca cu scorul de 66-3 într-un meci disputat pe Stadion ''Florea Dumitrache'' din Capitală, în etapa a 2-a a Ligii Naţionale de rugby.

Dinamo, 66-3 cu U Cluj după 71-12 cu RC Gura Humorului

Dinamo a reuşit nu mai puţin de zece eseuri în acest meci, dintre care Matthew Jacobs a bifat trei. 

Burns a reuşit un eseu şi două transformări, Werkalec a semnat două încercări, iar Tangimana Fonovai, McBurney şi Van Heerden au marcat fiecare câte un eseu, la care s-a adăugat unul de penalitate. 

Jondre Williams a reuşit cinci transformări.

Omul meciului a fost însă desemnat flankerul Mihai Popescu:

”MVP vibes🏉

Mihai Popescu, omul meciului în victoria lui Dinamo cu U Cluj 💪

E despre echipă, mereu!” ❤️🤍”, a postat pagina Dinamo Rugby, care a prezentat și discursul MVP-ului, în limba italiană.

Explicația? Mihai Popescu este născut și crescut în Italia, fiind pe jumătate român, din partea tatălui.

”“Buldog” de mare valoare din Italia la Dinamo!

Achiziție spectaculoasă în echipa “buldogilor” ! Multe formații și l-au dorit, dar el a ales să vină la Dinamo.

Suntem bucuroși să îl primim în familia noastră pe Mihai Popescu, jucător excelent de linia a treia, care vine după experiența acumulată în puternicul campionat din Italia. Cu forță, determinare și un caracter deosebit, Mihai aduce un plus important echipei noastre, atât pe teren, cât și în vestiar.

Pe jumătate român, cu tatăl originar din Timișoara, Mihai revine mai aproape de rădăcinile sale și este pregătit să dea totul pentru culorile alb-roșii.

Mult succes și cât mai multe victorii în tricoul lui Dinamo! 🔴⚪”, îl prezenta Dinamo în februarie, când Mihai Popescu a semnat cu clubul din Ștefan cel Mare.

Dinamo debutase perfect în noul sezon din Liga de Rugby, 71-12 la nou-venita RC Gura Humorului în prima rundă.

”Buldogii” au surclasat-o pe debutantă într-un meci în care au reușit nu mai puțin de 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

Dinamovistul Johan van Heerden, invitat la Poveștile Sport.ro

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business!
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 20:30! Pe urmele liderului U Cluj
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”



Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Cine l-a vizitat luni pe Mircea Lucescu la spital! Și-a făcut apariția pentru a doua oară într-o zi
Adevărul e trist, dar românii clachează după ce pleacă din țară. Exemplele Cicâldău și Moruțan: Costel Câmpeanu: "Ei nici în Liga 1 nu mai reușesc"
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

