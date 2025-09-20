CS Dinamo Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare au obţinut victorii, sâmbătă, în etapa a doua a Cupei României la rugby.

Dinamo a învins-o pe SCM USV Timişoara cu scorul de 27-25, în deplasare, într-un meci în care învingătorii au reuşit cinci eseuri (Dylan Schwartz, Adam McBurney, Freddie Burns, eseu de penalizare, Jondre Williams), iar Burns a fost desemnat omul meciului.

”RUGBY. Victorie la Timișoara, în etapa a doua a Cupei României

💥SCM USV Timișoara - DINAMO 25-27 (6-5)

Prestație solidă a Buldogilor pe un teren unde se câștigă foarte greu.

Au punctat pentru Dinamo:

🏉Dylan Schwartz - 1 eseu

🏉Adam McBurney - 1 eseu

🏉Freddie Burns - 1 transformare + 1 l.p.

🏉Un eseu de penalizare (7p)

🏉Jondre Williams - 1 eseu

Freddie Burns a fost declarat jucătorul meciului

Bravo, băieți!”, a postat CS Dinamo București, completată de pagina Dinamo Rugby:

”Victorie magnifică pentru “Buldogi” la Timișoara! 🏆

🔴⚪ Dinamo s-a impus cu 27 – 25 în deplasarea de la Timișoara, într-un meci spectaculos din etapa a II-a a Cupei României.

💥 “Buldogii” au arătat din nou forță ofensivă și determinare, reușind să marcheze 4 eseuri care au făcut diferența!

👏 Elevii lui Carl Hogg își consolidează poziția în fruntea grupei și privesc cu încredere spre duelul de săptămâna viitoare, de acasă, împotriva celor de la Baia Mare”.

