CS Dinamo Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare au obţinut victorii, sâmbătă, în etapa a doua a Cupei României la rugby.
FOTO Dinamo bate ”pe un teren unde se câștigă foarte greu”!
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
SCM USV Timișoara - Dinamo 25-27
Dinamo a învins-o pe SCM USV Timişoara cu scorul de 27-25, în deplasare, într-un meci în care învingătorii au reuşit cinci eseuri (Dylan Schwartz, Adam McBurney, Freddie Burns, eseu de penalizare, Jondre Williams), iar Burns a fost desemnat omul meciului.
”RUGBY. Victorie la Timișoara, în etapa a doua a Cupei României
💥SCM USV Timișoara - DINAMO 25-27 (6-5)
Prestație solidă a Buldogilor pe un teren unde se câștigă foarte greu.
Au punctat pentru Dinamo:
🏉Dylan Schwartz - 1 eseu
🏉Adam McBurney - 1 eseu
🏉Freddie Burns - 1 transformare + 1 l.p.
🏉Un eseu de penalizare (7p)
🏉Jondre Williams - 1 eseu
Freddie Burns a fost declarat jucătorul meciului
Bravo, băieți!”, a postat CS Dinamo București, completată de pagina Dinamo Rugby:
”Victorie magnifică pentru “Buldogi” la Timișoara! 🏆
🔴⚪ Dinamo s-a impus cu 27 – 25 în deplasarea de la Timișoara, într-un meci spectaculos din etapa a II-a a Cupei României.
💥 “Buldogii” au arătat din nou forță ofensivă și determinare, reușind să marcheze 4 eseuri care au făcut diferența!
👏 Elevii lui Carl Hogg își consolidează poziția în fruntea grupei și privesc cu încredere spre duelul de săptămâna viitoare, de acasă, împotriva celor de la Baia Mare”.
Știința Baia Mare - Rapid 28-7
CSM Ştiinţa Baia Mare a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 28-7, pe Arena Zimbrilor din Baia Mare, Alexandru Alexe fiind cel mai bun om de pe teren.
Dinamo este lider, urmată în clasament de Ştiinţa Baia Mare.
