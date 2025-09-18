După nouă etape disputate din Superligă, pe podium se află Universitatea Craiova (23 de puncte), Rapid (19 p) și Dinamo (18 p), surpriza din Top 3 fiind mai degrabă echipa ”câinilor”, având în vedere investițiile masive de la primele două clasate, investiții care încep să producă și rezultate.
Una dintre explicațiile pentru debutul de sezon foarte bun al lui Dinamo stă în jocul extraordinar de pase al echipei lui Zeljko Kopic, lider în Superligă în ceea ce privește posesia balonului, cu o medie de aproape 60% pe meci.
Dacă ne uităm la statisticile Sofascore, există un dinamovist care se apropie de perfecțiune în ceea ce privește precizia paselor.
Mijlocașul central Eddy Gnahore, fotbalist cu Manchester City sau Napoli în CV, este lider la acest capitol, cu o precizie a paselor de 97,26%!
Doar nouă fotbaliști din Superligă au peste 91% precizie, fiind luați în calcul jucătorii care au disputat cel puțin cinci meciuri în acest campionat.
Iar dintre cei nouă fotbaliști din top, trei sunt de la Dinamo: liderul Eddy Gnahore, Adrian Caragea și Kennedy Boateng!
Topul preciziei paselor din Superligă - jucători (conform Sofascore)
1. Eddy Gnahore (Dinamo) 97,26%
2. Takayuki Seto (FC Argeș) 95,45%
3. Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) 94,85%
4. Adrian Caragea (Dinamo) 94,74%
5. Baba Alhassan (FCSB) 91,46%
6. Né Lopes (Oțelul Galați) 91,39%
7. Kennedy Boateng (Dinamo) 91,24%
8. Mouhamadou Drammeh (U Cluj) 91,15%
9. Iulian Cristea (U Cluj) 91,10%
* Sunt luați în calcul jucătorii cu cel puțin 5 meciuri disputate în primele 9 etape
Topul posesiei în Superligă - echipe (conform superliga.ro)
1. Dinamo 59,33%
2. FCSB 57,44%
3. Universitatea Craiova 57,11%
4. U Cluj 56,78%
5. Farul Constanța 53,44%
6. Rapid 53,22%
7. Oțelul Galați 52,44%
8. Metaloglobus 52,00%
9. CFR Cluj 50,13%
* Celelalte echipe au o medie a posesiei sub 50%