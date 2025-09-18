După nouă etape disputate din Superligă, pe podium se află Universitatea Craiova (23 de puncte), Rapid (19 p) și Dinamo (18 p), surpriza din Top 3 fiind mai degrabă echipa ”câinilor”, având în vedere investițiile masive de la primele două clasate, investiții care încep să producă și rezultate.

Una dintre explicațiile pentru debutul de sezon foarte bun al lui Dinamo stă în jocul extraordinar de pase al echipei lui Zeljko Kopic, lider în Superligă în ceea ce privește posesia balonului, cu o medie de aproape 60% pe meci.

Dacă ne uităm la statisticile Sofascore, există un dinamovist care se apropie de perfecțiune în ceea ce privește precizia paselor.

Mijlocașul central Eddy Gnahore, fotbalist cu Manchester City sau Napoli în CV, este lider la acest capitol, cu o precizie a paselor de 97,26%!

