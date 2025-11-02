CS Dinamo Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare au câştigat meciurile desfăşurate sâmbătă în etapa a 5-a a Cupei României la rugby.

SCM USV Timișoara - CSM Știința Baia Mare 14-27



Campioana naţională CSM Ştiinţa Baia Mare a învins-o pe SCM USV Timişoara cu scorul de 27-14, în deplasare.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost desemnat fundaşul maramureşenilor, Danny Mokhoabane, care a punctat din patru lovituri de pedeapsă.

Dinamo - Steaua 19-14 pe Arcul de Triumf



Tradiţionalul derby dintre CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti a fost câştigat de ''buldogii'' antrenați de Carl Hogg cu 19-14, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf.

Dylan Schwartz, cu două eseuri marcate pentru Dinamo, a fost desemnat omul meciului.

🔜În semifinală, Dinamo va întâlni SCM Timișoara, pe Stadionul Arcul de Triumf în data de 29 noiembrie (manșă unică)”, a postat la final CS Dinamo București.

