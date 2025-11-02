FOTO Dinamo bate pe Steaua și încheie pe locul 1!

Cupa României a ajuns în faza semifinalelor.

CS Dinamo Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare au câştigat meciurile desfăşurate sâmbătă în etapa a 5-a a Cupei României la rugby.

SCM USV Timișoara - CSM Știința Baia Mare 14-27

Campioana naţională CSM Ştiinţa Baia Mare a învins-o pe SCM USV Timişoara cu scorul de 27-14, în deplasare.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost desemnat fundaşul maramureşenilor, Danny Mokhoabane, care a punctat din patru lovituri de pedeapsă.

Dinamo - Steaua 19-14 pe Arcul de Triumf

Tradiţionalul derby dintre CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti a fost câştigat de ''buldogii'' antrenați de Carl Hogg cu 19-14, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf.

Dylan Schwartz, cu două eseuri marcate pentru Dinamo, a fost desemnat omul meciului.

”RUGBY. Victorie în derby - terminăm prima fază a Cupei României pe locul 1. Urmează semifinala! 

💥DINAMO - Steaua 19-14 (12-7)

Au marcat pentru Dinamo: 

🏉Dylan Schwartz 2 eseuri

🏉Jondre Williams 1 eseu

🏉Freddie Burns 2 transformări 

🔜În semifinală, Dinamo va întâlni SCM Timișoara, pe Stadionul Arcul de Triumf în data de 29 noiembrie (manșă unică)”, a postat la final CS Dinamo București.

Clasamentul final din Cupă și programul semifinalelor

CS Dinamo a ocupat primul loc, cu 22 de puncte, urmată de Ştiinţa Baia Mare, cu 16 puncte, Steaua, 14 puncte, SCM USV Timişoara, 12 puncte, CS Rapid, 4 puncte, CS Universitatea ELBI Cluj, 0 puncte.

În semifinale, pe 29 noiembrie, CS Dinamo va întâlni SCM Timişoara, pe Stadionul Arcul de Triumf, iar Ştiinţa o va înfrunta pe Steaua, la Baia Mare.

