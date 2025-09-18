CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 31-28 (17-10), miercuri seara, la Trondheim, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a suferit al doilea eşec consecutiv, într-un meci în care a fost condusă de la un capăt la altul.

Scandinavii au început bine şi au avut în prima repriză şi opt goluri avans, scorul la pauză fiind 17-10. Kolstad a condus la opt goluri şi în partea secundă, 24-16 (min. 44), dar Dinamo a avut un final mai bun de meci, reducând ecartul.

