CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 31-28 (17-10), miercuri seara, la Trondheim, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.
Campioana României a suferit al doilea eşec consecutiv, într-un meci în care a fost condusă de la un capăt la altul.
Scandinavii au început bine şi au avut în prima repriză şi opt goluri avans, scorul la pauză fiind 17-10. Kolstad a condus la opt goluri şi în partea secundă, 24-16 (min. 44), dar Dinamo a avut un final mai bun de meci, reducând ecartul.
Nicușor Negru și Ionuț Iancu, prestații bune în Kolstad - Dinamo 31-28
Pentru Dinamo au marcat Nicuşor Andrei Negru 5 goluri, Branko Vujovic 4, Ionuţ Nistor Ioniţă 4, Miklos Rosta 3, Pedro Veitia Valdes 2, Alex Pascual Garcia 2, Tom Pelayo 2, Yoav Lumbroso 2, Călin Dedu 1, Frederik Ladefoged Blazejewicz 1, Haniel Vinicius Inoue Langaro 1, Robert Militaru 1. Portarul Ionuţ Ciprian Iancu a reuşit 13 intervenţii, conform Agerpres.
Golurile echipei nordice au fost reuşite de Sigvaldi Bjorn Gudjonsson 6, Simon Jeppsson 5, Benedikt Gunnar Oskarsson 4, Simen Ulstad Lyse 4, Adrian Aalberg 3, Martin Hernes Hovde 3, Emre Christoffer Berge 2, Magnus Soendena 2, Arnor Snaer Oskarsson 2. Portarul Andrea Palicka a avut 13 intervenţii.
Reacția antrenorului dinamovist Paulo Pereira
”Știu că trebuie să învățăm din fiecare situație. A fost un început greu pentru noi. Ei aveau 4-0 după primele 2 minute, iar prima repriză am încheiat-o la o diferență de 7 goluri. Dar pe final i-am pus într-o situație dificilă. N-am reușit să ne controlăm emoțiile și nu ne-am ținut de planul de joc.
În repriza a doua ne-am asumat un risc în defensivă, iar asta a fost OK în reacția echipei. Voi fi întotdeauna alături de jucători și sper ca ei să dea maximum.
Trebuie să facem niște reconfigurări în echipă pentru că jucăm cu un singur playmaker. Asta pentru că avem doi jucători accidentați pe această poziție. Am folosit alți jucători și câteodată e greu să ții sub control totul. Sunt bucuros doar pentru a doua repriză”, a spus la final antrenorul Paulo Pereira, conform paginii oficiale de Facebook CS Dinamo București.
Pentru ”dulăi” urmează meciul de campionat de sâmbătă cu CSM Constanța (ora 17:30 / Sala Dinamo), iar săptămâna viitoare la București vine Veszprem pentru duelul din EHF Champions League.