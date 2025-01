Dinamo a anunțat cooptarea în staff-ul tehnic al echipei de rugby din Ștefan cel Mare a fostului internațional scoțian Carl Hogg (55 de ani).

”Scoțianul Carl Hogg este noul ”Director of Rugby” al Buldogilor

Deținătoarea Cupei României la rugby va juca din acest an sub comanda fostului internațional scoțian Carl Hogg. În vârstă de 55 de ani, acesta vine cu un bagaj bogat de experiență, după ce a jucat și a antrenat la nivel de elită în peste 35 de ani. La Dinamo, Hogg va ocupa funcția de ”Director of Rugby”.

Ca jucător, Carl Hogg și-a început cariera la titratul club scoțian Melrose, la începutul anilor 1990, sub conducerea lui Jim Telfer. Prima selecție la naționala Scoției a venit în 1992, împotriva proaspăt încoronatei campioane mondiale, Australia. Hogg și-a încheiat cariera de jucător din postura de căpitan al echipei Leeds Tykes în Premiership-ul Angliei.

Ulterior, a făcut o tranziție ușoară către antrenorat, alături de Stuart Lancaster la Leeds Academy, înainte de a-și construi o carieră de antrenor de succes, cu perioade semnificative la Gloucester Rugby și Worcester Warriors.

Rugbyst în naționala Scoției, Carl Hogg a fost și antrenor secund al reprezentativei ”Ciulinilor”



După ce a jucat pentru naționala Scoției, a avut și onoarea de a lucra alături de Gregor Townsend la reprezentativa ”Ciulinilor”, ca antrenor secund în 2018. În ultimii patru ani, Hogg s-a întors la echipa engleză Gloucester în calitate de director al Academiei și de dezvoltare.

Respectat și apreciat în comunitatea internațională a rugbyului, Carl Hogg vine cu o nouă viziune, care o poate duce pe Dinamo la următorul nivel de performanță”, a explicat CS Dinamo București pe rețelele de socializare.