CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa italiană CN Posillipo cu scorul de 13-12 (4-3, 3-1, 2-3, 4-5), vineri seara, la Napoli, în Grupa D a preliminariilor Euro Cup la polo pe apă masculin.

Posillipo (Italia) - Dinamo 13-12, cu trei goluri marcate de Cosmin Radu

Dinamo a fost condusă cu 12-9, a reuşit egalarea, dar gazdele au obţinut victoria, deşi bucureştenii au avut ultimul atac. VIDEO AICI

Pentru Dinamo au marcat veteranul Cosmin Radu (care va împlini 45 de ani luna viitoare), Mihnea Gheorghe, câte 3 goluri, Andrei Prioteasa, Petru Ianc, Matei Luţescu, Javier Gorria Puga, Luka Cikovani, Nicolas Saveljic, câte un gol.

”🔴⚪ Euro Cup | CN Posillipo – CS Dinamo București 13-12

Am pierdut la limită primul meci din Euro Cup, 13-12 în fața unei echipe cu tradiție în competiție, într-o partidă echilibrată de la primul până la ultimul minut.

Băieții au ținut pasul pe toată durata meciului și au răspuns de fiecare dată, până la ultima posesie. A lipsit un gol, nu atitudinea. Avem de unde construi mai departe.

🏐 Marcatorii: Cosmin Radu 3, Mihnea Gheorghe 3, Andrei Prioteasa 1, Petru Ianc 1, Matei Luțescu 1, Javier Gorria 1, Luka Chikovani 1, Nicolas Saveljic 1.

Mai sunt două partide și nimic nu e decis.

📅 Urmează: Vouliagmeni NC (Grecia) - sâmbătă, 10 octombrie, ora 21:00

📺 Live pe European Aquatics TV

Capul sus, băieți. Hai, Dinamo! 🔴⚪”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Golurile italienilor au fost reuşite de Alessandro Balzarini (5), Angelos Foskolos (2), Emiliano Aiello (1), Vincenzo Renzuto Iodice (1), Nicola Cuccovillo (1), Zeno Bertoli (1), Vuk Milojevic (1), Mattia Rocchino (1).

Pentru Dinamo urmează duelurile cu Vouliagmeni (Grecia) și Barcelona lui Andrei Iosep

În celălalt meci al grupei, CN Barcelona, antrenată de românul Andrei Iosep, a trecut de echipa greacă Vouliagmeni NC cu 17-12, informează Agerpres.

Sâmbătă vor avea loc partidele CN Barcelona - CN Posillipo (19:00) şi CS Dinamo - Vouliagmeni NC (21:00). Iar duminică, în ultima etapă din grupă, Cosmin Radu și compania vor da piept cu Barcelona.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale ale competiţiei.

Cosmin Radu, fostul căpitan al echipei naționale, unde a debutat în 1999, a evoluat și la Jocurile Olimpice din 2012

Portretul poloistului Cosmin Radu a fost făcut de pagina oficială a echipei din Ștefan cel Mare și în vară, cu prilejul prelungirii contractului:

”🔴⚪️🤽‍♂️ COSMIN RADU - un nume care nu are nevoie de prezentare. Și totuși o facem:

A început la Rapid București, unde a debutat la seniori în 1997 și a câștigat patru titluri naționale consecutive, între 2001 și 2004, fiind de două ori golgheterul campionatului. Au urmat șapte ani în Italia, la Florentia, apoi un deceniu în Croația - la Mladost Zagreb și la Primorje Rijeka, unde a cucerit două titluri și bronzul în Liga Campionilor. Din 2023 la Dinamo București.

Centrul stângaci, de 44 de ani, intră în al patrulea sezon la Dinamo București și este unul dintre cei mai titrați jucători pe care i-a dat poloul românesc.

Palmares:

🏆 În România și în străinătate:

4× campion al României, cu Rapid București

2× golgheter al campionatului României

2× campion al Croației, cu Primorje Rijeka

5× Cupa Croației

4× Liga Regională (Adriatică)

Medalie de bronz în Liga Campionilor

🔴 Cu Dinamo București:

Vicecampion național (2023–2024)

Locul 3 în Superligă (2024–2025)

Locul 3 în Superligă (2025–2026)

🇷🇴 Cu naționala României:

Debut în decembrie 1999

Căpitan al echipei naționale din 2009

Jocurile Olimpice de la Londra, 2012

Peste 25 de ani de polo la cel mai înalt nivel, iar pofta de joc a rămas aceeași. A demonstrat și sezonul trecut că încă mai poate “să facă legea” în bazin.

Un nou sezon, Cosmin! Suntem mândri că faci parte din echipa noastră!”

VIDEO EXCLUSIV Cosmin Radu, legendă a poloului românesc, invitat la Poveștile Sport.ro