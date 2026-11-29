Pugilistul Vasile Scalco a murit la doar 20 de ani într-un accident rutier produs în Ucraina, în satul Boian din regiunea Cernăuți, potrivit Bacău.net. Sportivul era legitimat la CSM Bacău și făcea parte din lotul național de seniori al României.

Vasile Scalco a murit la doar 20 de ani: „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Tragedia s-a produs la doar câteva zile după participarea sa la Campionatul European U23 din Croația. După competiție, Scalco s-a întors acasă, la părinții săi, în regiunea Cernăuți.

CSM Bacău a anunțat vestea printr-un mesaj emoționant: „Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori. Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

Și antrenorul său, Marius Ciocan, a publicat un mesaj în memoria sportivului: „Sunt momente în viață când cuvintele sunt de prisos… O prietenie strânsă, o legătură de suflet între antrenor și sportiv, o mulțime de amintiri, multă muncă în echipă, satisfacții rezultate din competiții, toate se încheie în acest moment care ne-a făcut knockout… Vei rămâne veșnic în inima mea, campionule”.

În 2023, Scalco a câștigat titlul național la tineret, iar în 2024 a reprezentat România la Europenele și Mondialele categoriei. A mai câștigat turneul „Centura Moldovei”, a participat la Turneul Strandja de la Sofia și a ocupat locul al doilea la Cupa României. În această toamnă, a devenit campion național U23.