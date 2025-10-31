FOTO ȘI VIDEO Steaua și Dinamo, ciuca bătăilor în Europa înainte de ”Eternul derby”!

Steaua și Dinamo, ciuca bătăilor &icirc;n Europa &icirc;nainte de &rdquo;Eternul derby&rdquo;! Polo
Alexandru Hațieganu
Eșec după eșec pentru cele două echipe din Superliga de polo masculin.

Vicecampioana Steaua Bucureşti a pierdut şi al doilea meci din grupa D a LEN Euro Cup, scor 9-11, cu Spandau 04 Berlin. 

Scorul pe reprize a fost 2-5, 2-1, 2-2, 3-3.

În etapa inaugurală din grupa D, Steaua a pierdut în deplasare, cu VK Sabac, scor 9-11, iar în runda a III-a va juca tot în propriul bazin, în 13 noiembrie, cu RN Savona.

Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, însă a ratat grupele, intrând în preliminariile LEN Euro Cup, de unde a avansat în faza grupelor.

La rândul său, Dinamo Bucureşti, repartizată direct în faza grupelor, a înregistrat, tot joi, al doilea eşec din grupa B, scor 11-22, pe reprize 2-5, 2-5, 2-7, 5-5, în deplasare cu CN Barcelona.

Primul meci din grupa B a adus tot o înfrângere pentru Dinamo, cu formaţia Szolnoki, scor 16-15. În etapa următoare, Dinamo va juca în deplasare, în 13 noiembrie, cu Pallanuoto Trieste.

Meciurile din grupe se desfăşoară între 16 octombrie – 12 februarie. Deţinătoarea trofeului este Pro Recco.

Mâine, sâmbătă 1 noiembrie, Steaua și Dinamo se întâlnesc în campionatul intern, de la ora 20:30.

Dinamo - FCSB 4-3, dar recordul în ”Eternul derby” este de 10 goluri marcate!
Suspansul se prelungește în ”Eternul derby” Steaua - Dinamo! Stokes, Godfrey și Brown-Soares, peste Roberts, Frankamp și Taylor
”Eternul derby” Dinamo - Steaua, o ciudățenie de meci!
”Ziua perfectă pentru Dinamo!” Victoria lui Bonaparte în ”Eternul derby” din Ghencea cu Steaua, victorii pe linie la sporturile de echipă
Sânge în Steaua - Dinamo, ”Eternul derby” jucat în Ghencea!
Dinamo - Steaua, de 4 ori ”Eternul derby” în ultima lună! Meciurile de vis au fost LIVE TEXT pe Sport.ro
Dinamo - Steaua, decis în ultimele 60 de secunde! ”Eternul derby” ca în vremurile bune, în memoria marelui Petre Brănișteanu
Dinamo - Steaua, SCOR IREAL în ”Eternul Derby” din Superligă! Cei doi eroi ai lui Dinamo au împreună 90 de ani!
Steaua - Dinamo s-a încheiat, diferență imensă în ”Eternul Derby”! Meciul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy
Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există”

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri în Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!



Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Cosmin Radu, legenda polo-ului românesc, MVP în ”Eternul derby” Dinamo - Steaua la aproape 43 de ani! Este și vicepreședintele federației
Dinamo încă este peste FCSB în duelurile directe din Superligă! Care este competiția în care ”câinii” s-au distrat mereu cu marea rivală
