Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, însă a ratat grupele, intrând în preliminariile LEN Euro Cup, de unde a avansat în faza grupelor.

În etapa inaugurală din grupa D, Steaua a pierdut în deplasare, cu VK Sabac, scor 9-11, iar în runda a III-a va juca tot în propriul bazin, în 13 noiembrie, cu RN Savona.

Vicecampioana Steaua Bucureşti a pierdut şi al doilea meci din grupa D a LEN Euro Cup, scor 9-11, cu Spandau 04 Berlin.

La rândul său, Dinamo Bucureşti, repartizată direct în faza grupelor, a înregistrat, tot joi, al doilea eşec din grupa B, scor 11-22, pe reprize 2-5, 2-5, 2-7, 5-5, în deplasare cu CN Barcelona.

Primul meci din grupa B a adus tot o înfrângere pentru Dinamo, cu formaţia Szolnoki, scor 16-15. În etapa următoare, Dinamo va juca în deplasare, în 13 noiembrie, cu Pallanuoto Trieste.

Meciurile din grupe se desfăşoară între 16 octombrie – 12 februarie. Deţinătoarea trofeului este Pro Recco.

Mâine, sâmbătă 1 noiembrie, Steaua și Dinamo se întâlnesc în campionatul intern, de la ora 20:30.

