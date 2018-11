Cel mai mare castig la pariuri in Romania! Bilet fa-bu-los al unui roman care s-a imbogatit: isi poate cumpara casa! FOTO

Cel mai mare castig al anului la pariuri sportive s-a dus catre un constantean, la inceputul acestei luni.

Un constantean a dat lovitura vietii la pariuri! El a mizat 200 de lei, o suma destul de importanta, pe 19 meciuri, de asemenea un numar semnificativ de evenimente. El a castigat 387.388,84 RON, adica aproximativ 84.000 EURO!

Romanul este parior de peste 20 de ani si a mizat pe meciuri care "i se pareau sigure". In aceeasi zi, el a mai pierdut un bilet de peste 220.000 RON!

"Era sa ma scoata un meci. Atletico Madrid am crezut ca nu va iesi. Ma scosese PAOK in aceeasi zi de la un alt bilet cu 220.000 lei castig, dar cu biletul asta am dat lovitura", a spus norocorsul parior, citat de pariuri1x2.ro

"Poate unora le plac masinile si investesc in asta. Mie imi place sa pariez. Este adrenalina, e miza importanta, pot spune ca parierea este tot un sport", a mai zis el.