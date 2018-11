Bayern i-a adus deja inlocuitor lui James! Transfer de 10 milioane de euro realizat de campioana din Bundesliga

Bayern aduce un pusti minune din MLS!

James Rodriguez are sanse mari sa revina la Real Madrid din aceasta vara, iar cei de la Bayern s-au orientat rapid.

Campioana din Bundesliga l-a transferat pe Alphonso David. Germanii au platit 10 milioane de euro pentru pustiul minune de 18 ani al celor de la Vancouver.

Fotbalistul poate evolua atat in banda cat si in spatele varfului si este vazut drept urmatoarea vedeta a fotbalului mondial.

In 81 de meciuri jucate la Vancouver, a reusit 12 goluri si 14 pase decisive. A debutat deja pentru nationala Canadei, iar in 8 meciuri a inscris de 3 ori.

From @MLS to the @Bundesliga_EN @AlphonsoDavies has arrived at @FCBayern ???? pic.twitter.com/6VBDZLFvWK

— Dugout (@Dugout) 21 noiembrie 2018