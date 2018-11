Duelul capitanilor U21: Lutu 1998 vs. Ionut Radu 2018. "Lutu nu ne tinea discursuri mobilizatoare in vestiar" 

Catalin Munteanu a fost titular in toate cele 3 partide de la Europeanul de tineret din 1998 si povesteste cum a fost.

"Am vazut ca acum le tine portarul discursuri mobilizatoare (n.r. - Ionut Radu), vad ca e o moda, sa se faca speech-uri. Atunci ne vorbea antrenorul in timpul sedintei de la hotel, cu cateva ore inainte sa plecam spre stadion, in vestiar mai puncta doar ce era mai important. Apoi vorbeam intre noi in vestiar, erau lideri Lobont, Contra, Petre, Danciulescu, Lutu... Ei aveau experienta mai mare in Liga 1, era cate unul pe compartiment care coordona colegii. Atunci era Lutu capitan, dar nu ne strangea sa ne monteze asa cum se face acum. El era un timp mai ponderat, mai glumet, nu il vad sa ne stranga si sa ne spuna sa ii urcam pe garduri pe adversari.



Nu am simtit ca ne-ar fi incomodat ca am fost prima generatie din Romania care participa la competitie, desi Spania, care avea 7 participari, a castigat in cele din urma turneul. Am jucat si acasa, am avut si un lot destul de bun, aproape toti jucau in prima liga si au jucat apoi la seniori. Lotul a fost format din jucatori de la Steaua, Dinamo, Rapid si Craiova, cam astea erau centrele puternice de juniori atunci. Era rivalitate la echipele de club, dar la lot ne-am inteles bine.



Asemanarea e ca exista si acum multi jucatori care deja au strans meciuri la echipe bune din prima liga. Si lotul de astazi are calitate foarte multa, sunt jucatori de perspectiva, la fel ca in 1998. Atunci nu aveam stranieri, acum o treime, un sfert dintre ei joaca in strainatate si poate sa fie un castig. Sfatul meu e sa se bucure de ce au realizat, pentru ca in Romania asemenea performante sunt mai rare. Sa se pregateasca bine si sa faca meciuri extraordinare. Noi am jucat contra lui Van Nistelrooy sau Ballack, sunt jucatori obisnuiti, care joaca atat de bine cat ii lasi tu sa joace. Sa nu le fie frica de adversar si sa incerce sa isi faca propriul joc.



In 1998, era Victor Piturca antrenor si stia sa faca o atmosfera foarte buna la echipa. Pregatea foarte bine meciurile, mentinea o atmosfera buna si avea antrenamente foarte frumoase. Nu era dur, dar ii placea sa impuna o anumita disciplina si sa existe respect intre jucatori si stafful tehnic.



Am fost gazde, dar nu ne-am calificat direct. Am jucat preliminarii si am avut 8 victorii din 8 meciuri. Eu eram cel mai tanar din lot, eram nascut in 1979, restul coechipierilor erau in 1975, 1976... Debutasem la Steaua si avusesem un an foarte bun, devenisem campioni. Debutasem si la nationala de seniori, ma chemase Iordanescu, dar m-au selectionat si pentru Europeanul de tineret.



A fost un turneu final cu un mod de disputare ciudat. Am jucat primul meci cu Olanda, care avea o echipa puternica, cu Makaay, Van Nistelrooy, Van Bommel... Am jucat foarte bine, dar am ratat mult si am pierdut cu 2-1, desi deschisesem scorul. Am pierdut meciul cu Olanda si a trebuit sa jucam pentru locurile 5-8, daca castigam jucam pentru locurile 1-4. Cu Germania a fost la fel, ei aveau o echipa senzationala, cu Ballack, Metzelder, Klose, Lars Ricken... Am pierdut greu, in prelungiri. Ultimul meci a fost cu Rusia, mi s-au parut mai incomozi decat Olanda sau Germania", a declarat Catalin Munteanu pentru Sport.ro.



Lotul Romaniei la CM 1998

Steaua - Iulian Miu, Laurentiu Reghecampf, Erik Lincar, Catalin Munteanu, Ionel Danciulescu, Cristian Ciocoiu;

Universitatea Craiova - Tiberiu Lung, Cornel Frasineanu, Robert Vancea, Marius Iordache, Eugen Trica, Ionut Lutu;

Dinamo - Cosmin Contra, Mihai Tararache, Florentin Petre, Catalin Hildan, Adrian Mihalcea;

Rapid - Bogdan Lobont, Adrian Iencsi;

FC National - Catalin Lita;

Antrenor: Victor Piturca.



Ce vedete au aliniat adversarele Romaniei

Germania - Michael Ballack, Christoph Metzelder, Miroslav Klose, Lars Ricken, Timo Hildebrand;

Olanda - Roy Makaay, Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel, Mario Melchiot, Kiki Musampa;

Rusia - Igor Titov, Vladimir But, Andrei Solomatin, Vadim Evseev, Denis Laktionov;



Rezultatele Romaniei U21 la Euro 1998

Sferturi de finala

Romania - Olanda 1-2 / 23 mai 1998

Contra 7 / Wooter 16, De Jong 79

Stadion "Steaua"

Lobont - Contra, Iencsi, Miu, Frasineanu (62 Lita) - Petre, Hildan, Lincar (46 Reghecampf), Munteanu - Danciulescu, Lutu (80 Mihalcea)



Meciurile de clasament (5-8)

Romania - Germania 0-1 (dupa prelungiri) / 25 mai 1998

Schwarz 101

Stadion "Cotroceni"

Lobont - Contra, Iencsi, Miu, Frasineanu - Petre, Tararache, Lincar, Munteanu (57 Iordache) - Danciulescu (80 Mihalcea), Lutu (49 Hildan)



Meciul pentru locurile 7-8

Romania - Rusia 1-2 / 30 mai 1998

Trica 45 / Ossinov 48, Laktionov 64

Stadionul "Lia Manoliu"

Lobont - Contra, Miu, Vancea, Iordache (69 Lita) - Petre, Hildan, Trica, Munteanu - Danciulescu (60 Ciocoiu), Lutu (52 Frasineanu)