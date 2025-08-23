Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbal, chiar și la 39 de ani. Starul portughez a înscris din penalty pentru Al-Nassr, în meciul cu Al-Ahli, și a atins borna de 100 de goluri marcate pentru clubul saudit.

Ziua și recordul pentru Cristiano Ronaldo

Cu această reușită, Ronaldo devine primul jucător din istorie care marchează peste 100 de goluri la patru cluburi diferite, o performanță unică în fotbalul mondial.

Real Madrid - 451 de goluri în 438 de meciuri, cel mai bun marcator din istoria clubului

Manchester United - 145 de goluri în 346 de partide, în două perioade petrecute pe Old Trafford

Juventus - 101 goluri în 134 de meciuri, timp în care a dominat Serie A

Al-Nassr - 100 de goluri în doar 113 partide, cifră atinsă în timp record

„Ronaldo? Nu mi-a plăcut. Un tip arogant!“

Walter Pandiani, fostul atacant al echipei Osasuna, a vorbit despre confruntarea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo, pe vremea când acesta evolua la Real Madrid. Fostul atacant uruguayan a fost foarte dur la adresa atitudinii starului portughez, la acea vreme.

Când juca la Osasuna, între 2007 şi 2011, Pandiani s-a intersectat, în mai multe rânduri, cu cel care era pe atunci jucătorul lui Real Madrid. Uruguayanul are amintiri neplăcute despre aceste întâlniri cu Ronaldo. În timpul unui meci pe Estadio El Sadar din Pamplona, CR7 s-a certat, mai întâi, cu fanii, după care s-a purtat urât și cu adversarii săi de pe teren.

"Cei care țin cu Osasuna sunt foarte pasionaţi. Îl fluierau şi îl înjurau pe Ronaldo, imediat ce ieşea la încălzire. Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată", și-a amintit Walter Pandiani într-un interviu acordat pentru AS.

"Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu, Javier Camunas, iar eu m-am dus să-l apăr. L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac?", a continuat fostul atacant, potrivit news.ro. "Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu Ronaldo şi cu Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel", a adăugat cel poreclit El Rifle, acum în vârstă de 49 de ani.

Întrebat ce impresie i-a lăsat Cristiano Ronaldo, per ansamblu, Pandiani și-a expus părerea sinceră.

"Nu mi-a plăcut deloc atitudinea lui. Un tip arogant. Ca atacant, era grozav, dar comportamentul său lăsa mult de dorit. La vestiare, Mourinho (n.r. - pe atunci antrenorul lui Real Madrid) spunea că încerc să-mi fac publicitate gratuită (n.r. - prin cearta cu Ronaldo), deşi eu jucam în prima ligă de 11 ani. A fost foarte neplăcut", a încheiat Pandiani.

De-a lungul carierei sale, Walter Pandiani a evoluat la Deportivo La Coruna, Espanol Barcelona sau Villarreal, înainte de a se retrage, în 2016, cu o ultimă experienţă la Lausanne Sport.

