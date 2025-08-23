Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”

Cu Cristi Chivu pe bancă, Inter va debuta în noul sezon Serie A luni, pe 25 august, într-un meci cu Torino, de la ora 21:45.

Dumfries, despre diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”

Denzel Dumfries a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Simone Inzaghi în stagiunea trecută, iar despre el s-a scris că ar fi fost dorit de Barcelona și Manchester City în această vară.

Cu toate acestea, olandezul a declarat că și-a dorit să rămână la Inter, formație la care se află din august 2021.

„Întotdeauna mi-a fost clar: obiectivul meu era să rămân la Inter. Sunt jucător al acestui club și știu că și clubul gândește la fel. Mulți au vorbit despre un posibil transfer, dar eu nu am avut niciodată îndoieli și nici clubul. Sunt foarte fericit și vreau să continui aici.”, a spus Denzel Dumfries, conform internazionale.

Întrebat despre diferențele dintre Cristi Chivu și Simone Inzaghi, fundașul lateral s-a arătat mulțumit de felul în care conduce antrenamentele Cristi Chivu.

„Lucrăm puțin mai mult decât înainte, antrenamentele sunt puțin mai lungi, muncim din greu împreună. Poate că e puțin cam devreme să vedem diferențele, dar sunt impresionat de Chivu, la fel cum am fost de Inzaghi. Sunt antrenori foarte apropiați de jucători, vorbesc mult și asta îmi place. Abia aștept să lucrez cu el și cu echipa.”, a adăugat olandezul.

