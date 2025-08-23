Se pare că nou-promovata din campionatul Turciei, Fatih Karagumruk, i-a făcut o ofertă internaționalului român, care și-ar fi dat acordul să semneze pentru un salariu lunar de un milion de euro.

Marcel Licka: ”Sunt singurul responsabil pentru joc!”

Marcel Licka, viitorul antrenor al lui Ianis Hagi, a cedat la conferința de presă de la finalul jocului și și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul echipei sale.

De altfel, tehnicianul ceh a catalogat jocul echipei sale drept ”un dezastru”. De altfel, antrenorul s-a declarat nemulțumit de stadionul pe care Fatih Karagumruk își dispută mecurile de pe teren propriu.

”Sunt singurul responsabil pentru joc. A fost vina mea. Ca să rezum noaptea într-un cuvânt: dezastru.

Aș prefera să jucăm pe un stadion mai mic. Putem crea o atmosferă incendiară. Terenul este bun, de fapt un teren de care jucătorii se pot bucura. Însă pe teren a existat o singură echipă, iar Goztepe a meritat rezultatul”, a spus Marcel Licka, potrivit Fotomac.

