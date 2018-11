A semnat Moti! Lovitura data de fundas la 33 de ani: e foarte probabil ca aceasta sa fie ultima echipa din cariera sa

Cosmin Moti, fundasul de 33 de ani al echipei nationale a Romaniei, si-a prelungit contractul cu Ludogorets. El are toate sansele sa se retraga de la echipa bulgara.

Cosmin Moti, fundas in varsta de 33 de ani, si-a prelungit contractul cu Ludogorets Razgrad pana in 2021. El va avea 36 de ani la finalul intelegerii cu bulgarii.



Moti joaca la Ludogorets din 2012 si a bifat 242 de meciuri, 28 de goluri si 12 pase decisive, fiind de 6 ori campion al Bulgariei.



Moti va ramane probabil o legenda a bulgarilor pentru momentul din 2014, cand a intrat in poarta la loviturile de departajare cu FCSB si a aparat doua executii.