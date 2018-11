"Lordul" Bendtner merge la inchisoare! Incredibil: internationalul danez, condamnat in tara natala! Decizia e definitiva

Nicklas Bendtner, atacantul lui Rosenborg, va sta 50 de zile la inchisoare, in Danemarca.

Internationalul danez Nicklas Bendtner, fost la Arsenal si Juventus, a fost condamnat definitiv la 50 de zile de inchisoare, dupa ce a agresat un taximetrist din Copenhaga, caruia i-a provocat o fractura de mandibula.



Bendtner a fost implicat intr-un incident nocturn in Copenhaga, bagand in spital un taximetrist. El se afla sub influenta bauturilor alcoolice, intorcandu-se de la o petrecere.



Bendtner a fost condamnat la 50 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 1.500 coroane (200 euro). Astazi, Curtea de Apel i-a respins recursul.