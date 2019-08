"Decat sa joace cu 4 kg in plus si sa dea pase la adversari, mai bine sa se lase!" Becali, anunt de ultima ora dupa ce Pintilii le-a zis colegilor in timpul meciului ca SE LASA de fotbal

Becali nu trage de Pintilii, care le-a zis colegilor in timpul meciului de la Guimaraes ca vrea sa renunte la fotbal.

"Si daca se lasa Pintilii noi ce putem sa facem acum? Asta e problema noastra acum? Ce conteaza ce-o sa faca Pntilii? E milionar, are 35 de ani, asta e problema? Pe mine ma intereseaza ce spune Pintilii acum? Isi ineca amarul eliminarii, dar vorbim noi de el? Hai sa vorbim, are 4-5 kilograme in plus. A gresit si puteam lua gol in minutul 1! Cine e de vina? Eu sunt! Trebuia sa ma interesez de mai mult timp. Acum deja e tarziu, n-are rost sa dau vina pe unul si pe altul. Se lasa Pintilii? Sa se lase! Decat sa joace cu 4 kilograme in plus, mai bine sa se lase.

Pintilii.. ca le se lasa! Pai, te lasi daca faci cadou. Daca ai 4 kile in plus si abia te misti, pai, te lasi. Cine vrea sa se pase, sa se lase. Cine vrea sa joace, sa joace. ", a spus Becali la PRO X.

Patornul FCSB are de gand sa faca schimbari majore la echipa in perioada urmatoare. Ii va cere lui Bogdan Arges Vintila un regim mai dur pentru jucatori.

"O sa-i cer lui Vintila: doua antrenamente pe zi. Sa-i omoare! Iau 15 000 pe luna, muncitorul are 7-800. Muncitorul sta 8 ore la serviciu. Fotbalistii trebuie sa aiba serviciul lor. Nu vor sa se antreneze? La revedere! Regretul meu e ca am abandonat competitia interna pentru Europa League. Daca nu abandonam competitia interna, eram pe locul 2, pe 3, nu ne mai batea Voluntariul. Daca as da timpul inapoi, as pune preparator care sa ma ajute sa nu se accidenteze atatia jucatori. I-as vrea in teren pe Man, pe Nedelcu, pe Pintilii, pe Filip, pe Morutan. M-am luat dupa conducatorii care au facut terci! Mai asteptam un an. Am compromis si anul celalalt, asta e problema. De seara asta... sa vedem cine pleaca. De ce sa stea? Sa se antreneze separat, in parc? Rezilieri, avea dreptate Pintilii", a tunat Becali.