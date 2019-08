"Uitati-va cat au alergat Coman si Tanase si o sa vedeti ce s-a intamplat!" Becali isi face PRAF bijuteriile dupa eliminarea din Europa!

Becali e dezamagit de Tanase si Coman, jucatorii de atac de la care avea cele mai mari asteptari in returul de la Guimaraes.

"Vreau sa-mi cer scuze fata Guimaraes pentru ca nu am crezut ca sunt echipa care sunt. La Giurgiu au aratat cum au aratat, asa am crezut. Nu sunt nici extraordinari, am fost noi prea slabi. De cate ori a atins mingea Tanase in repriza a doua? Coman... n-a facut nimic. Vina, saracul, si el emotiv. Problema e toata echipa. Nu e de barbati, e de baieti. Nu avem echipa de barbati, e de baieti. Daca-i prindea CFR-ul pe astia... Sa vedeti cati kilometri a alergat Coman, care vrea el transfer in strainatate. Uitati-va la Coman si la Tanase, sa vedeti cat au alergat. Cred ca e chestie de pregatire. Pentru ca nu sunt pregatiti, nu au curaj sa se arate, nu au curaj. Vedeti kilometrii lui Tanase si ai lui Coman si asta o sa spuna totul", a spus Becali la PRO X.