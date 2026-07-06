Turcii anunță: „Mirel Rădoi ajunge astăzi!” Discuție capitală cu oficialii lui Gaziantep

Presa turcă a transmis că Mirel Rădoi este așteptat astăzi la Gaziantep pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la pregătirea de vară.

„Mirel Rădoi va sosi astăzi la Gaziantep”, au scris publicațiile locale. Mâine va avea loc primul antrenament din această vară al echipei.