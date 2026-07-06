Turcii anunță: „Mirel Rădoi ajunge astăzi!” Discuție capitală cu oficialii lui Gaziantep

Turcii anunță: „Mirel Rădoi ajunge astăzi!” Discuție capitală cu oficialii lui Gaziantep Fotbal extern
SPORT.RO
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Tehnicianul român în vârstă de 45 de ani își începe oficial treaba pentru stagiunea 2026-2027.

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Memik YılmazGaziantepMirel Radoi
Din articol

Presa turcă a transmis că Mirel Rădoi este așteptat astăzi la Gaziantep pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la pregătirea de vară.

„Mirel Rădoi va sosi astăzi la Gaziantep”, au scris publicațiile locale. Mâine va avea loc primul antrenament din această vară al echipei.

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Ședință pentru transferuri

Odată ajuns în oraș, antrenorul va avea o întâlnire cu președintele clubului, Memik Yılmaz. Potrivit informațiilor venite din Turcia, scopul principal al discuției este evaluarea lotului actual și planificarea strategiei de achiziții. Staff-ul tehnic, care îl include și pe Denis Rădoi, fiul antrenorului, în rolul de analist video, va coordona prima ședință de pregătire programată pentru ziua de mâine.

Mirel Rădoi ocupă funcția de antrenor principal la Gaziantep FK din data de 22 aprilie 2026. Angajamentul său cu gruparea din SuperLig expiră la 30 iunie 2027. Fostul internațional român i-a condus pe turci pe parcursul a cinci meciuri în această primăvară.

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