Formația pregătită de Thomas Tuchel s-a impus prin dubla lui Jude Bellingham și golul din penalty al lui Harry Kane, deși a evoluat aproape 40 de minute în inferioritate numerică după eliminarea lui Jarell Quansah.

Publicația The Guardian a descris succesul drept una dintre cele mai importante victorii ale Angliei la Cupa Mondială după triumful din 1966.

„Gândiți-vă la acest meci ca la una dintre cele mai mari victorii ale Angliei la Cupa Mondială după 1966. Contextul este cel care o face atât de specială”, au scris jurnaliștii britanici.

„Cine s-a îmbătat în pub să se uite și mâine la meci!”

La rândul său, BBC a catalogat victoria drept „unul dintre cele mai mari rezultate din istoria Angliei la Cupa Mondială”, în timp ce The Sun a ironizat atmosfera creată de programarea partidei în toiul nopții.

„Cei care au urmărit meciul din pub-uri probabil s-au îmbătat atât de tare încât ar trebui să se uite și astăzi la partidă, doar ca să se bucure din nou de acest adevărat clasic englezesc”, au scris cei de la The Sun.

La final, și Wayne Rooney s-a arătat impresionat de prestația Angliei și consideră că această victorie poate schimba parcursul echipei la turneul final.

„Ne-a arătat că avem o echipă capabilă să câștige Cupa Mondială. Încrederea pe care o oferă un astfel de succes este uriașă”, a spus fostul căpitan al Angliei.

În sferturile de finală, Anglia va întâlni Norvegia, echipă care a trecut de Brazilia în optimile de finală prin „dubla” marcată de Erling Haaland.