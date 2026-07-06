Union Saint-Gilloise a învins categoric FCSB, scor 4-0, în primul amical al verii pentru campioana României, iar Olaru a fost titular și a evoluat în prima repriză.

Presa din Belgia a remarcat prestația internaționalului român și l-a descris drept un „pitbull”, datorită stilului său de joc agresiv.

Darius Olaru, noul „pitbull” de la Union SG

„Union SG a făcut o afacere foarte interesantă: un pitbull cu o tehnică bună. Union SG a fost deja foarte activă pe piața transferurilor. Clubul din Bruxelles a adăugat experiență lotului prin transferul lui Darius Olaru de la FCSB pentru 3 milioane de euro”, au scris jurnaliștii de la Voetbalnieuws.

Primul meci oficial al lui Darius Olaru pentru Union Saint-Gilloise ar putea avea loc pe 31 iulie, în Supercupa Belgiei, împotriva celor de la Club Brugge KV.

Ulterior, formația belgiană va intra în turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, unde poate întâlni adversari precum Olympique Lyon, Olympiacos sau Bodo/Glimt.