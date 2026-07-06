Constanță în rezultate și încă un parcurs foarte bun pentru Maria Sara Popa

Maria a început vara lui 2026 cu o semifinală la Focșani, într-un turneu tip W15. Ulterior, ea a evoluat într-o competiție de categorie superioară (n.r. W35+H), la Nisa, în Franța, unde a ajuns de asemenea în careul de ași.
Munca și progresul din jocul ei și-au spus cuvântul, iar tenismena noastră a disputat săptămâna aceasta o a treia semifinală, la Amstelveen W35, în Țările de Jos.
O constanță remarcabilă a bucureștencei antrenată de tatăl ei, Raul Popa, care a încheiat această perioadă de grație cu un bilanț de nouă victorii și doar trei înfrângeri. Prin prisma acestor rezultate, Maria va deveni pe 13 iulie a șaptea cea mai bine clasată româncă în WTA și doar a doua sub 27 de ani. Ea va urca în jurul locului 427 mondial, anunță jurnalistul Daniel Radu.
Dintre cele nouă victorii muncite, remarcăm în special următoarele trei:
- 7-6(5) 6-2 cu Britt Du Pree (19 ani, 342 WTA)
- 6-3 6-4 cu Lia Karatancheva (472 WTA și fostă 263 WTA în 2025)
- 7-6(2) 6-4 cu Yelizaveta Kotliar (19 ani, 451 WTA și fost nr. 19 la junioare, în 2024)
Popa a mai bifat în luna mai alte două victorii importante, contra Ralucăi Șerban (294 WTA) și Alinei Granwehr (342 WTA și fostă 152 WTA). Ea se află pe un trend ascendent și speră să continue această formă foarte bună în următoarea perioadă și să își depășească cel mai bun clasament al carierei (395 WTA).
În apriilie 2022, Maria Sara Popa a ocupat locul 9 în ITF Women's World Tour Tennis Rankings, în timp ce în mai 2019 a fost lideră în ierarhia Tennis Europe U14.
FOTO: Ton Schoonderbeek @ntcdekegelamstelveen