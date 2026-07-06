Constanță în rezultate și încă un parcurs foarte bun pentru Maria Sara Popa

Maria a început vara lui 2026 cu o semifinală la Focșani, într-un turneu tip W15. Ulterior, ea a evoluat într-o competiție de categorie superioară (n.r. W35+H), la Nisa, în Franța, unde a ajuns de asemenea în careul de ași.

Munca și progresul din jocul ei și-au spus cuvântul, iar tenismena noastră a disputat săptămâna aceasta o a treia semifinală, la Amstelveen W35, în Țările de Jos.

O constanță remarcabilă a bucureștencei antrenată de tatăl ei, Raul Popa, care a încheiat această perioadă de grație cu un bilanț de nouă victorii și doar trei înfrângeri. Prin prisma acestor rezultate, Maria va deveni pe 13 iulie a șaptea cea mai bine clasată româncă în WTA și doar a doua sub 27 de ani. Ea va urca în jurul locului 427 mondial, anunță jurnalistul Daniel Radu.