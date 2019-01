John McEnroe ii da dreptate Serenei, care a intrat pe teren inaintea Simonei Halep: "A procedat corect!" VIDEO

John McEnroe spune ca Serena Williams nu a gresit in momentul in care a iesit pe teren inaintea Simonei Halep.

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala ale primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci maraton impotriva celei mai titrate jucatoare de tenis aflata in activitate. Ea a cedat in trei seturi in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. In sferturile de finala, Serena o va intalni pe Karolina Pliskova.

La inceputul partidei, Serena Williams a gafat si a intrat pe teren in timp ce era prezentata Simona Halep, liderul mondial din WTA. Totusi, fostul mare jucator, americanul John McEnroe, este de parere ca Serena a facut ceea ce trebuia pentru ca ea stie ca este cea mai buna jucatoare a lumii. "Nu va arata acest episod tot ce trebuie sa stiti despre Serena Williams? Ca jucatoarea numarul 1 in lume si favorita numarul 1 a iesit prima? Serena a procedat corect, indiferent ce ati crede", a declarat John McEnroe la ESPN.

Mai apoi, McEnroe a vorbit si despre infrangerea suferita de Simona Halep in fata Serenei Williams. "Simona trebuia sa o faca pe Serena sa alerge si in anumite momente a reusit acest lucru. Totusi, in momentele in care Serena a reusit sa-si impuna jocul, Simona n-a mai avut nicio sansa. De fiecare data cand a fost in postura sa atace n-a iertat-o pe Simona! Simona a avut incredere, a jucat bine, dar serviciul a lasat-o", a comentat McEnroe.