"Remiza victorioasa pentru toata lumea". Mihai Mironica scrie despre derbyul nedecis de pe National Arena! Unde sufera FCSB si ce inspira CFR-ul

FCSB si CFR Cluj au remizat, scor 0-0, in derby-ul etapei a 10-a a Ligii 1.

O remiza alba a fost o victorie atat pentru FCSB cat si CFR. A fost mai victorie pentru echipa clujeana pentru ca a pastrat distanta de 10 puncte fata de rivala din Bucuresti dupa o saptamana cu meci intens in Europa League, cu Lazio.

Pentru FCSB, “victoria” vine din confirmarea faptului ca echipa este acum cu totul alta fata de cea din etapele negre ale acestui sezon. FCSB este acum o trupa grea, destul de bine organizata, singura care nu primeste gol in aceasta stagiune in Liga 1 din partea campioanei in primele 10 runde. Iar aceasta soliditate defensiva aduce spre 200 de minute fara gol primit in infruntari cu forte precum Craiova si CFR. FCSB are si marja de crestere din acest punct de vedere pentru ca va intra inca un excelent aparator, Manea.

FCSB traieste marea suferinta in atac in cel mai arid sezon din istoria sa, cu 10 goluri marcate in 10 etape, 4 dintre ele in prima runda, cu Hermannstadt. Meciul acesta cu CFR a semanat din punct de vedere al neputintei ofensive cu meciul de la Guimaraes cand unica ocazie, dar care putea decisiva, a aparut in final, la urcarea unui fundas central, Cristea.

FCSB are 3 varfuri, dintre care doar unul fit, Hora. Antrenorul de palat a decis ca tocmai cel fit sa fie scos din lot, iar pufosii Tsoumou si Gnohere sa joace. Tsoumou mai merge, desi si el e greoi, dar Gnohere e deja prea mare si pentru un bizon. Bizonul este totusi un animal dinamic, in ciuda alurii. Gnohere este un mamut, un jucator ce nu are ce cauta pe teren la o echipa care vrea sa fie campioana decat daca mai poate reveni la niste parametri rezonabili.

Cu o echipa care traieste in atac doar din sclipirile lui Coman si care are un fundas, Pantiru, mai incisiv decat toti mijlocasii din lot, FCSB se mai agata doar de revenirea lui Man pentru a fi cu adevarat o trupa dominanta, care sa poata recupera ecartul fata de topul Ligii 1. Adi Popa e departe de stralucirea de alta data, Vina nu mai are pic de vina, iar Tanase a cazut inexplicabil.

CFR Cluj a fost un obosit valoros. A avut cea mai mare ocazie de gol, la sutul lui Hoban scos de Planic, si a rezistat fara prea mari probleme pe Arena Nationala. Meciul cu Lazio a lasat urme in forta de patrundere a CFR-ului. In jocul echipei lui Petrescu se simt totusi linistea, increderea data de succesele ce curg pe banda rulanta in Romania si in Europa.

De acum insa FCSB si CFR Cluj vor avea nevoie si de victorii de 3 puncte. FCSB pentru a strange in clasament, CFR Cluj pentru a demonstra si ca n-a fost doar o conjunctura favorabila de program in Liga 1. Nu vad cum FCSB mai poate castiga titlul in acest sezon, dar e placut sa vezi macar ca e hotarata sa-si joace cartea.