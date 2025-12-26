„Va trebui să arzi în propria ta flacără: cum să fii altul, dacă nu te vei preface în cenușă mai întâi?”, iată fraza despre care putem spune că l-a călăuzit pe Gigi Becali în acest sezon.



În ciuda celor care l-au blamat, Gigi Becali ne demonstrează, iată, în acest sezon, nu numai că este un bun antrenor, ci și un filozof pragmatic, ce a reușit să dea profunzime existenței fotbalistice. Asemeni lui Nietzsche, care spunea că „ceea ce stă să cadă mai trebuie și împins un pic”, Gigi Becali a ales să pună capăt mediocrității la FCSB, „îmbrâncind” la final de an aproape toți jucătorii pe care i-a adus la echipă în vară (Denis Alibec, Dennis Politic, Mamadou Thiam, etc).



Comportamentul său i-a adus multe critici, însă așa cum ne învață Nietzsche, ”Supraomul” nu se lasă copleșit de trib, el își determină singur valorile. El nu are nevoie de aprobare, fiind propriul său judecător. Așadar, deși multe dintre deciziile luate de Gigi Becali seamănă mai mult cu o sinucidere sportivă, privite din alt unghi ele nu reprezintă nimic altceva decât o manifestare pură a „Voinței de putere”.



Profitul este singura mântuire lumească pe care patronul FCSB o vrea. Banii au reprezentat mereu o formă de putere, iar Gigi Becali n-a făcut niciodată un secret din faptul că pune mare preț pe ei. Asta determinându-l în multe rânduri să sacrifice relațiile interumane (în fotbal) pentru a-și consolida imperiul financiar. Deși putem spune cu maximă convingere că în acest sezon competițional Gigi Becali a sfidat orice logică de management sportiv și a orchestrat o adevărată sinucidere sportivă prin comportamentul său intruziv și imixtiunile brutale în sânul echipei, rezultatele financiare vin să le închidă gura contestatarilor.



Mântuirea financiară

5.250.000 de euro au intrat în conturile campioanei României în actuala campanie europeană, iar la această sumă s-ar mai putea adăuga alte 900.000 de euro, dacă FCSB va reuși să se impună cu Dinamo Zagreb și Feyenoord, ultimele adversare din grupa principală a Europa League.



„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă” Ioan 12:24. Așadar, în acest sezon, echipa lui Gigi Becali a trebuit să „moară” sportiv (locul 9 în Superliga, la final de an), pentru a aduce și mai multe roade în conturile patronului (prin evoluțiile din Europa League).



În concluzie, Gigi Becali își trage învățăturile dintr-o singură carte: „Evanghelia profitului” și va acționa în litera și spiritul acesteia, indiferent de ceea ce îi vor spune „ultimii oameni”. Îmbrâncind precum Nietzsche „balastul” performanței sportive, patronul FCSB încearcă să-și salveze „corabia afacerii” din calea putregaiului normalității.

