Finanțatorul campioanei României este recunoscut pentru investițiile masive făcute în lăcașurile de cult, fiind o prezență constantă la slujbe. Deși Muntele Athos a reprezentat mult timp destinația sa favorită pentru reculegere, latifundiarul a decis să schimbe strategia și să rămână pe „teren propriu”, în Capitală, unde susține că trăiește experiențe spirituale mult mai intense.



Gigi Becali a mărturisit pentru Fanatik care sunt cele patru „baze” spirituale unde își găsește liniștea acum.



„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și care nu le știu mulți. Eu dau Slavă Domnului că mi-a dat mie dar. Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc”, a spus Gigi Becali.



„Mă bufnește plânsul când îmi aduc aminte”



Omul de afaceri a explicat că legătura sa cu aceste locuri nu este doar una religioasă, ci și una profund personală, legată de etapele maturizării sale. Mănăstirea Darvari, de exemplu, ocupă un loc special în inima sa, fiind locul unde a început să frecventeze biserica zi de zi.



„M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Mănăstirea Darvari. Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi. Acum merg o dată la două-trei săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi.



Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam. Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea. Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului”, a mai spus patronul FCSB.

