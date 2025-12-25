Transferat în vara anului 2025 de la rivala Dinamo, într-o mutare care a stârnit numeroase discuții, Dennis Politic traversează un moment delicat în tricoul roș-albastru. Deși a bifat 22 de prezențe pentru campioana României în actuala stagiune, randamentul său, (doar 3 goluri), nu l-a mulțumit pe Gigi Becali. Finanțatorul anunțase deja că ia în calcul vânzarea jucătorului de 25 de ani, nemulțumit de evoluțiile acestuia și de faptul că nu a mai jucat din 27 noiembrie, acuzând probleme medicale care nu se vedeau la analize.



„Caracter și răbdare”



În ciuda tensiunilor de la nivelul conducerii, tribuna a decis să intervină. Ultrașii au făcut front comun pentru fotbalistul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro și i-au cerut să nu cedeze presiunii.



„Fotbalul adevărat nu se măsoară doar în cifre, ci în caracter și răbdare. Credem în tine și credem că poți reuși aici. FCSB are nevoie de jucători care nu renunță și au un caracter frumos. Rămâi, luptă și o să vină și momentul tău”, au scris suporterii roș-albaștrilor.



Rămâne de văzut dacă în urma apelului venit dinspre fani, Gigi Becali va fi dispus să-i acorde o ultimă șansă lui Politic începând cu 2026. Jucătorul mai are contract cu gruparea bucureșteană până în vara lui 2029.

