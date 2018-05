OPINIE / Despre scandalul Hagi - FRF: "Jucatorul Gica Hagi se transforma in antrenorul Gica Contra"

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

De Gabriel Chirea

Discursul lui Gica Hagi din conferinta de presa ulterioara meciului cu Poli Iasi reprezinta una dintre cele mai tulburatoare derapaje ale unui om de fotbal din ultimii ani. Ok, Hagi a fost un fotbalist genial! Dar cat i se va mai permite sa calce tot si pe toti in picioare?

Gica Hagi a reprosat ca ne-au batut Olanda si Polonia fara drept de apel si ne-au dat cate trei goluri. Acuzele sunt unele naucitoate in conditiile in care, la meciul cu Olanda, din noiembrie 2017, au fost in lot 6 jucatori care au trecut prin curtea Viitorului (Cristi Ganea si Florin Tanase - titulari + George Tucudean, Alin Tosca, Alex Baluta si Denis Alibec - in lot). Pe 11 noiembrie 2016, la intalnirea cu Polonia de la Bucuresti, 0-3, Viitorul a avut 7 jucatori in lotul largit legati de-a lungul timpului intr-un fel sau un altul de clubul constantean (Valentin Cojocaru, Romario Benzar, Bogdan Tiru, Alin Tosca, Dragos Nedelcu, Razvan Marin, Denis Alibec), iar la partida cu Polonia din deplasare, scor 1-3, din 10 iunie 2017, au fost 7 fotbalistii crescuti de clubul lui Hagi sau legitimati la un moment dat la acesta (Romario Benzar, Alin Tosca si Razvan Marin - titulari + Bogdan Tiru, Cristi Ganea, Alex Baluta, Denis Alibec - pe banca). Cand esti antrenor/patron/presedinte/scouter/director economic la propriul club, iti permiti luxul de a arata cu degetul la infrangerile echipei nationale, dar sa te fofilezi cand clubul tau este eliminat din cupele europene cu 0-5 (Gent / 2016), 1-4 (APOEL / 2016) si 1-7 (Red Bull Salzburg / 2017).

Daca Hagi acuza rezultatele inregistrate la aceste 3 meciuri ale nationalei, atunci Hagi se ataca singur. In plus, in perioada 20-27 martie 2018, pentru stagiul de pregatire al echipei reprezentative U21 a Romaniei din Anglia, selectionerul Daniel Isaila a chemat 7 jucatori legitimati la Viitorul (Arpad Tordai, Tiberiu Capusa, Virgil Ghita, Doru Dumitrescu, Andrei Ciobanu, Ianis Hagi si Paul Iacob, ultimul imprumutat de constanteni la Dunarea Calarasi), plus alti doi plecati recent de la club (Dragos Nedelcu, Florinel Coman). Chiar i se pare cuiva ca FRF ii poarta sambetele clubului lui Hagi si fostului capitan al nationalei? Viitorul a fost printre cluburile rasfatate ale selectionerilor din punct de vedere al numarului de jucatori convocati. In 2012, Florin Raducioiu, fostul sau coleg de la echipa nationala, in acel moment selectionerul reprezentativei U15, a reusit performanta sa convoce nu mai putin de 15 jucatorii de la grupa lui Ianis Hagi de la Viitorul. Daca asa vede Hagi viitorul fotbalului romanesc, cu 15-20 de jucatori de la clubul sau la fiecare lot national, inseamna ca exista diferente ireconciliabile intre asteptari si realitate.

In raspunsul dat astazi, selectionerul Cosmin Contra a fost elegant si i-a raspuns si la chestiunea legata de neconvocarea lui fiului Ianis la lotul de seniori, despre care antrenorul - patron de la Viitorul spunea ca "chiar daca este baiatul meu, el e capitanul echipei de pe locul 3, echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai bun in pregătire, cel mai decisiv în 2018, cel mai bun jucator sub 21 de ani care exista in Romania". Contra a spus ca nu l-a chemat pe Ianis pentru ca este nu este in acest moment peste Budescu si Stanciu, jucatori mai experimentati. A fost un raspuns diplomatic de selectioner si de fost coleg la echipa nationala, dar noi nu avem de ce sa ne purtam cu manusi. Nu stiu ce spune statistica invocata de Hagi in privinta evolutiilor fiului sau, dar ochiometric pare ca Ianis cam "sare coarda" si ca altii ii "cara pianul", iar dupa ce copilul s-a intors cu coada intre picioare din aventura de la Fiorentina e bagat titular si e pus capitan de propriul tata. Se spune despre o femeie care tot repeta ca e o doamna, ca nu este chiar o doamna, daca e nevoita sa o reaminteasca mereu. Asa si cu Ianis: daca tatal lui e nevoit sa repete intruna ca e "tanar", "talentat" si "valoros", poate ca exista niste semne de intrebare juste in privinta lui. Poate ca ar trebui sa il lase pe Ianis la FCSB sau la alt club cu pretentii din Liga 1 ca sa vedem daca va juca titular si va fi capitan si acolo. Pana la proba contrarie, in loc sa il lase pe Ianis sa ne convinga pe teren ca e indispensabil echipei nationale de seniori, saracul copil va avea de tras cu animozitatea iscata de declaratiile tatalui sau.

Contra l-a chemat la lot pe Cicaldau, iar despre Ganea a zis ca a fost "sarit" pentru ca e suspendat pentru meciurile din septembrie, de Tudor Baluta ca e momentan accidentat si ca l-a ales pe Nedelcearu in detrimentul lui Tiru, deoarece sunt de valoare apropiata, dar fostul dinamovist macar e titular in Rusia, nu in mediocritatea Ligii 1. Pe cine mai are Viitorul de chemat la lot de e furios pe selectioner: pe Gavra, Mladen, Vodut sau Hodorogea?

De fotbalistul Hagi nu ne atingem pentru ca are statuia urcata sus-sus pe soclu, dar ultimele iesiri nervoase ale antrenorului Hagi pe marginea terenului si ultimele declaratii ale patronului Hagi la conferintele de presa ar trebui cantarite cu mai multa atentie. In Roma antica, cand comandantii repurtau mari victorii militare sau terminau victoriosi razboaie pe teritorii straine erau sarbatoriti in mod public, printr-o procesiune pe strazile orasului, intr-un car triumfal, tras de patru cai albi. Chiar si atunci, in acea zi de mare sarbatoare, traditia cerea ca in carul triumfal, in spatele "regelui pentru o zi" sa stea un Auriga (sclav cu statut de gladiator), care tinea o coroana de flori de aur deasupra capului sau si care ii amintea generalului in mod constant ca este doar un muritor, spunandu-i la ureche "Memento homo!" ("Nu uita ca esti doar un om!"). Poate ca ar trebui sa isi angajeze si Giga Hagi un om care sa stea pe langa el si sa il mai traga de maneca, din cand in cand, cand o mai ia pe aratura.