REVOLTA lui Hagi: "Ianis nu e la nationala pentru ca e fiul lui Hagi! Reflecteaza, Cosmine! This is Romania!" 

Gica Hagi s-a suparat pe Contra pentru ca nu l-a convocat pe fiul sau la nationala.

Viitorul pune presiune pe Craiova, dupa 1-0 cu Iasi, gol marcat de Ianis Hagi. Reusitele din acest sezon nu l-au ajutat pe Ianis sa ajunga la nationala mare. Contra nu l-a convocat la meciurile cu Chile si Finlanda, iar Hagi a iesit la atac.

"Cred ca Viitorul merita sa aiba mai multi jucatori la lotul national. Merita sa fie convocat si Ianis Hagi, e cel mai bun marcator si pasator din 2018. A jucat la U21, a fost cel mai bun in meciul cu Anglia. A facut onoare Romaniei in meciul cu Anglia, a desenat pe teren.

Ce sa faca mai mult? Sa dam si noi telefoane cum dau altii? E capitan la locul 3, dar n-are voie la nationala? Nu se poate? De ce nu merita sa fie la lot? Ca e fiul lui Hagi? In schimb, sunt convocati jucatori care nici macar nu sunt in play-off. E Romania, iar Romania e dura rau. This is Romania! E un semnal de alarma.

Nu pot fi linistit ca am doar un singur jucator la lot, din moment ce toata lumea spune ca jucam cel mai bun fotbal. Atunci hai sa convocam din Qatar si Arabia Saudita! Suntem campionii Romaniei, iar Tiru a fost uitat! N-a fost convocat nici Florin Tanase de la FCSB, care e cel mai bun jucator U23 din Romania. Cum e posibil?!

Now, in Romania, Ianis Hagi a aratat pe teren ca e cel mai bun, uitati-va la cifre! Le e frica de faptul ca vom da prea multi jucatori la lot. Nationala e prea puternica si valoroasa, cum sa vina jucatori de la Viitorul? Aoleu! Cine e Viitorul, ce a jucat Viitorul pana acum? tiru, Hodorogea, Balasa de ce nu sunt la lot? Ca sunt de la Viitorul? Reflecteaza, Cosmine, suntem campionii Romaniei si suntem pe locul 3! Probabil ca nu te-ai uitat pe cifre!

Selectionerul trebuie sa-i convoace pe cei mai buni, atat!", a spus Hagi.

Stoian si Puscas au fost convocati de Contra la nationala. Vezi aici tot lotul chemat la partidele cu Chile si Finlanda.