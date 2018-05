REPLICA lui Contra pentru Hagi a venit rapid: "Ma pune pe ganduri acest atac inainte de Liga Natiunilor!" SINGURA sansa pentru convocarea lui Ianis

Hagi a lansat un atac fara precedent la adresa lui Cosmin Contra. DETALII AICI.

Neconvocarea lui Ianis la nationala pentru amicalele cu Finlanda si Chile l-au scos din sarite pe Hagi, care a tinut o conferinta maraton la miezul noptii in care l-a acuzat pe Contra ca nu este corect cu jucatorii sai.

Selectionerul a raspuns la toate acuzatiile si i-a transmis ca Ianis e sub Stanciu si Budescu si va fi convocat doar daca unul din ei se accidenteaza.

"Am vazut ce a spus Gica Hagi la conferinta de presa. E treaba lui si eu nu vreau sa intru in polemici cu el, sa ne balacarim prin presa. Eu am vrut sa dau continuitate la echipa nationala pentru meciurile din Liga Natiunilor, de aceea, pe postul lui Ianis Hagi, i-am convocat pe Stanciu si pe Budescu, care erau la lot, care au jucat, care au avut rezultate. Budescu e cel mai bun numar 10 din Romania, a jucat bine la echipa nationala. Stanciu joaca, e cel mai bun la echipa lui de club, in Cehia.

Din punctul meu de vedere, ca antrenor, cei doi sunt in acest moment peste Ianis Hagi. El este in atentia noastra, l-am monitorizat mereu. A avut evolutii foarte bune la inceput, cand a revenit la Viitorul, dar a avut si unele prestatii mai putin reusite in unele partide. Noi il urmarim si poate oricand sa ajunga la echipa nationala, chiar si acum, daca s-ar intampla ceva cu un jucator", a declarat Contra in Gazeta Sporturilor.

"TUDOR BALUTA, accidentat"

"Statistici foarte bune au si Budescu, chiar daca fost inlocuit la pauza in ultimul timp, si Stanciu. si ei dau pase de gol, goluri, sunt decisivi la echipele lor de club. Am vrut sa il iau pe Baluta de la Viitorul, care joaca pe acelasi post ca Nedelcu, dar este accidentat. De aceea l-am luat pe Nedelcu".

"NIMENI NU MA INFLUENTEAZA"

"Foarte bine ca Ianis a jucat bine cu Anglia la U 21. Eu tin in permanenta legatura cu antrenorul de acolo, cu Isaila. Am debutat in cateva meciuri 9 jucatori la echipa nationala si am s-o mai fac. Este parerea lui Hagi si trebuie respectata, este tatal copilului, e normal sa aiba reactia asta. Dar el ma cunoaste foarte bine, stie ca nu am fost si nu voi fi niciodata influentat de nimeni. Sunt deciziile mele si mi le asum. Nu e nimeni care sa detina adevarul absolut in fotbal, nici eu, nici Gica Hagi. Fiecare are adevarul lui, vede fotbalul intr-un anumit mod".



"NU POT SA-I MULTUMESC PE TOTI"

"Pe mine deranjeaza ca echipa nationala a avut o alta fata in ultimele meciuri, dar acum, cu doua partide inainte de Liga Natiunilor a venit acest atac, pentru ca asa este in Romania. Nu putem sa multumim pe toata lumea".



"GANEA, SUSPENDAT"

"Ganea este suspendat pentru meciurile oficiale din luna septembrie, dar nu se stiu aceste lucruri. Iar eu trebuie sa gasesc o alternativa. Eu il stiu pe Ganea. El a fost la echipa nationala, a jucat, dar in unele meciuri a avut de suferit impotriva unor adversari, ca joc. A fost mutat in sistemul lui Gica Hagi pe trei posturi. Niciodata nu a jucat fundas stanga".



"NEDELCEARU, PESTE TIRU!"

"Din punctul meu de vedere, ca antrenor, Nedelcearu este in acest moment peste Tiru. OK, a avut acele derapaje, a trecut peste ele, iar acum este unul dintre cei mai buni oameni la echipa sa de club, in Rusia. Joaca meci de meci, Tiru a fost accidentat, suspendat. Sunt lucruri care se evalueaza. Nu se fac convocarile asa, pe la spate, cum a spus el. Am fost si eu si colaboratorii mei la meciurile Viitorului, de la Craiova, cu FCSB. Facem o analiza foarte corecta si profesionista pe fiecare jucator in parte".



"IANIS, DOAR IN CAZ DE ACCIDENTARI!"

"Daca mie mi se accidenteaza Budescu sau Stanciu, este foarte posibil sa il chem pe Ianis Hagi. Dar nu din cauza presiunii pe care o pune Gica Hagi, ci pentru ca eu consider ca trebuie sa fac asta. Eu nu am orgolii. Dar mi se parea mult mai corect ca Hagi sa incerce sa vorbeasca cu mine, sa ma sune, sa discutam, nu sa ma atace asa, furibund, in presa, intr-o conferinta de presa. «Bai Cosmine, vreau sa vorbesc cu tine». OK, hai sa ne vedem, sa vorbim. Putea sa-mi spuna in fata ce crede el sa discutam pe argumente, nu in presa".



"SA VINA CU DOVEZI CA SUNT INFLUENTAT"

"Daca stie el cine e in spatele meu si cine ma influenteaza, sa spuna, sa aduca probe. Dar el stie foarte bine cum sunt eu. Am fost coechipieri la echipa nationala, el a fost si antrenorul meu la echipa nationala, cred ca avem o relatie foarte buna. Totdeauna am spus ca Gica Hagi este un exemplu pentru ceea ce face pentru viitorul fotbalului romanesc, i-am luat mereu apararea, niciodata nu am zis un cuvant rau despre Gica Hagi.

Si, brusc, un atac asa, furibund, la adresa mea, nici nu stiu de unde a venit. Asa am gandit eu in legatura cu Ianis Hagi in acest moment. El este foarte bine monitorzat aici, la noi. Am facut sedinta cu tot stafful, am analizat evolutiile lui Ianis, Budescu si Stanciu si am vrut sa dam continuitate. Atata tot. A fost alegerea mea. Nu inseamna ca Ianis Hagi nu are viitor la echipa nationala daca va evolua foarte bine".

"NU VREAU RAZBOI CU HAGI!"

"Nu vreau sa intru intr-o discutie, intr-un razboi cu Gica Hagi. Eu ii respect parerea. Dar, repet, cred ca acum a vorbit mai mult tatal lui Ianis Hagi. E normal, ma pun in pielea lui. Dincolo de statistici, am vazut unele meciuri personal si Ianis nu a avut mereu prestatii foarte bune. A fost oscilant. Iar eu o sa chem un jucator la echipa nationala atunci cand consider ca trebuie sa vina" Cosmin Contra



"FIECARE MECI AL LUI IANIS, LA SUPERLATIV PENTRU EL!"

"Fiecare antrenor are viziunea lui, eu asa vad lucrurile in acest moment. Eu am o viziune, Hagi are alta, Dan Petrescu alta. Mie imi plac anumite calitati la un jucator, lui Hagi il place altceva. Asta nu inseamna ca ceea ce imi place mie e mai bun decat ceea ce ii place lui. Dar asa vad eu jocul, asa gandesc si eu trebuie sa iau deciziile. M-a deranjat ca s-au facut lucrurile astea publice. in loc de tam-tam-ul asta, putea sa ma sune. Atata tot. Pentru el, ca parinte, e normal ca evolutiile lui Ianis sunt mereu la superlativ. E normal. E parerea lui si trebuie sa fie respectata".