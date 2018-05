"A venit la Ianis si au vorbit. Are o rana, se caleste!" Hagi despre atacul care il putea accidenta GRAV pe Ianis

Hagi spune ca Mihaescu a venit in vestiarul Viitorului pentru a-si cere scuze de la Ianis. Fotbalistul Iasiului a fost eliminat in minutul 9 dupa o intrare teribila asupra lui Hagi Jr.

Hagi a vorbit si despre viitorul sau: nu mai e sigur ca pleaca de la clubul pe care il conduce.

"Am avut doi atacanti care n-au fost in cea mai buna forma, dar au incercat. Am gresit mult in prima repriza, in ultimii 30 de metri am atacat cum nu trebuia. Am alergat mult anul asta, am facut jocuri bune, jucatorii sunt tineri. Sunt multumit. Mihaescu a venit la Ianis, a vorbit cu el, asta-i fotbalul.

Se caleste. Are o rana acolo la picior. Eu sunt tatal lui, se pare ca are ADN-ul meu. Semanam! Cele mai multe goluri le marcheaza din centru dreapta. Ma bucur pentru el. Si eu, si el ne-am asumat in iarna un drum greu.

Ma bucur tare ca mi-a iesit cu o echipa tanara, cu Ianis capitan. Arata bine si Ianis, si echipa, am facut o munca buna. A demonstrat ca e jucator valoros, ca poate fi un jucator important al Romaniei. Am facut un sezon foarte bun. Important e ce facem la anul, trebuie sa fim atenti la iesiri, la intrari, sa fim mai puternici ca inainte. Deja muncesc! Trebuie sa fim atenti la piata, ce putem sa semnam, pe cine sa aducem! Muncim, incercam sa facem lucrurile bine.

Ne bucuram ca Cicaldau e la lot. Poate pe viitor o sa fie si altii, Contra stie ce are nevoie. Daca tot suntem campioana Romaniei, daca suntem pe 3, cred ca puteau fi mai multi jucatori de la noi. Poate nationala e prea valoroasa acum pentru jucatorii nostri si vor fi acolo pe viitor.

Vom vedea daca voi fi aici si sezonul viitor sau nu", a spus Hagi la Digisport.