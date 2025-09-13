Intervenția în forță a lui Victor Angelescu după Universitatea Cluj – Rapid 0-0 nu este întâmplătoare, deși, din punctul meu de vedere, nu are neapărat dreptate la fazele incriminate. Dar ideea e mai complexă, nu ține doar de aceste faze. Cei de la Rapid dețin informații și există chiar fapte reale că fotbalul românesc nu se joacă doar pe teren, ci în Parlament sau la televiziuni. Iată câteva exemple:



1. Prin influența pe care o are și cu banii pe care-i donează unor partide politice, Becali își permite să schimbe legi și să blocheze cluburile ministeriale să se asocieze cu privați. Dar primăriile pot face asta.

2. Prin aceleași influențe și cu ajutorul televiziunilor de sport, Becali schimbă o lege din fotbal după începerea campionatului și îl bagă pe Dawa pe listă la LPF, deși îl scosese inițial. Iorgulescu, președintele LPF, se conformează rapid, spunând un fel de „Să trăiți, am înțeles!”. În pandemie, Dan Petrescu ceruse același lucru, dar fusese refuzat.

3. Becali și Mihai Stoica pun presiune zilnic la tv pe arbitraje și pe CCA. Cei doi reprezintă deja o forță mediatică de care „trebuie” să asculte toată lumea. Becali e invitat permanent la majoritatea televiziunilor de sport (telefonic), iar Mihai Stoica e „iepurele” care aleargă la Prima TV.

4. Becali se dă de gol la televizor că un realizator tv face un fel de „regie” pentru a influența transferul lui Tudose de la FC Argeș: „Să facem una românească. Mi-a zis Meme că trebuie să vorbească cu tine, să aruncați în presă. Trebuia interviul ăsta cu taică-su (n.r. - tatăl jucătorului)”. Mă întreb doar câte regii se derulează în presa sportivă românească...

5. Acționarul majoritar al Universității Craiova, cel al CFR Cluj și unul dintre acționarii minoritari ai lui Dinamo contribuie și ei cu sume substanțiale la campaniile electorale ale unor partide politice. Deci lupta e mare.

