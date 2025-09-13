OPINIE Influența politică și influența televiziunilor în Liga 1 din România

Caramavrov trage un semnal de alarmă asupra unor acțiuni nocive din fotbalul românesc.

Intervenția în forță a lui Victor Angelescu după Universitatea Cluj – Rapid 0-0 nu este întâmplătoare, deși, din punctul meu de vedere, nu are neapărat dreptate la fazele incriminate. Dar ideea e mai complexă, nu ține doar de aceste faze. Cei de la Rapid dețin informații și există chiar fapte reale că fotbalul românesc nu se joacă doar pe teren, ci în Parlament sau la televiziuni. Iată câteva exemple:

1. Prin influența pe care o are și cu banii pe care-i donează unor partide politice, Becali își permite să schimbe legi și să blocheze cluburile ministeriale să se asocieze cu privați. Dar primăriile pot face asta.

2. Prin aceleași influențe și cu ajutorul televiziunilor de sport, Becali schimbă o lege din fotbal după începerea campionatului și îl bagă pe Dawa pe listă la LPF, deși îl scosese inițial. Iorgulescu, președintele LPF, se conformează rapid, spunând un fel de „Să trăiți, am înțeles!”. În pandemie, Dan Petrescu ceruse același lucru, dar fusese refuzat.

3. Becali și Mihai Stoica pun presiune zilnic la tv pe arbitraje și pe CCA. Cei doi reprezintă deja o forță mediatică de care „trebuie” să asculte toată lumea. Becali e invitat permanent la majoritatea televiziunilor de sport (telefonic), iar Mihai Stoica e „iepurele” care aleargă la Prima TV. 

4. Becali se dă de gol la televizor că un realizator tv face un fel de „regie” pentru a influența transferul lui Tudose de la FC Argeș: „Să facem una românească. Mi-a zis Meme că trebuie să vorbească cu tine, să aruncați în presă. Trebuia interviul ăsta cu taică-su (n.r. - tatăl jucătorului)”. Mă întreb doar câte regii se derulează în presa sportivă românească...

5. Acționarul majoritar al Universității Craiova, cel al CFR Cluj și unul dintre acționarii minoritari ai lui Dinamo contribuie și ei cu sume substanțiale la campaniile electorale ale unor partide politice. Deci lupta e mare.

Și atunci, cum să nu-l înțelegem pe Angelescu? Deși, într-o țară normală, nu am putea fi de acord cu ideea că un club poate fi obstrucționat de arbitraje, federație și liga profesionistă în lupta pentru titlu. Aș fi spus că e doar o răbufnire de moment a acționarului rapidist, dar, ținând cont de toate cele de mai sus, îmi pot pune niște întrebări. 

Și, ca o paranteză, pot aduce în discuție în acest context conspirativ, chiar și bilele învârtite/încălzite cu emoție vizibilă de unul dintre oficialii FRF, chiar dacă nu este vorba aici despre cei numiți mai sus.

Problema e că metodele de intimidare și de presiune permanentă sunt folosite cu obstinație de Becali și Mihai Stoica, adică de FCSB. Iar Angelescu vrea să contrabalanseze această putere pe care o deține FCSB la nivel de imagine. Foarte greu să reușească, dar omul încearcă. 

După ani buni în care s-a spus că puterea este deținută, pe toate planurile, de CFR Cluj, cu 5 titluri consecutive câștigate între 2018 și 2022, Becali și-a dat seama că nu poate lua campionatul decât dacă este sprijinit politic. Acum, a preluat frâiele: influent în Parlament, sponsor pentru două partide  și starostele televiziunilor de sport. Aici, Rapid nu prea are cum să răspundă, poate doar dacă Șucu devine și el sponsor pentru vreun partid aflat la putere.

Dacă raportul de forțe nu se schimbă pe parcursul sezonului, nu e greu de ghicit cine va lua titlul, dincolo de valoarea loturilor și de evoluțiile echipelor implicate.

