Domenico Tedesco a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.
Tedesco a vorbit despre Christoph Daum la prezentarea sa la Fenerbahce
La conferința de presă, Tedesco, antrenorul cu dublă cetățenie, italiană și germană, a fost comparat cu regretatul Christoph Daum, fostul selecționer al României, care a antrenat-o pe Fenerbahce în două mandate (2003-2006 și 2009-2010) și care a câștigat titlul în două rânduri alături de turci.
Comparația l-a încântat pe Tedesco, cel care se va afla pe banca echipei din SuperLig la meciul contra campioanei României, FCSB.
”Christoph Daum este o legendă uriașă. Să fiu comparat cu el și să mi se pună o astfel de întrebare este o mare onoare. Prefer să trec la fapte decât să dau promisiuni. Aștept cu nerăbdare să debutez în primul meci pe banca lui Fenerbahce”, a spus Tedesco la conferința de presă.
Programul complet al FCSB în Europa League
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles – FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB – Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB – Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel – FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad – FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB – Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb – FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB – Fenerbahce