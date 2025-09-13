Domenico Tedesco a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.

Tedesco a vorbit despre Christoph Daum la prezentarea sa la Fenerbahce

La conferința de presă, Tedesco, antrenorul cu dublă cetățenie, italiană și germană, a fost comparat cu regretatul Christoph Daum, fostul selecționer al României, care a antrenat-o pe Fenerbahce în două mandate (2003-2006 și 2009-2010) și care a câștigat titlul în două rânduri alături de turci.

Comparația l-a încântat pe Tedesco, cel care se va afla pe banca echipei din SuperLig la meciul contra campioanei României, FCSB.

”Christoph Daum este o legendă uriașă. Să fiu comparat cu el și să mi se pună o astfel de întrebare este o mare onoare. Prefer să trec la fapte decât să dau promisiuni. Aștept cu nerăbdare să debutez în primul meci pe banca lui Fenerbahce”, a spus Tedesco la conferința de presă.

Programul complet al FCSB în Europa League

