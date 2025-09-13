LIVE VIDEO Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO! Newcastle - Wolves și alte patru partide de la 17:00

Spectacolul din Premier League este &icirc;n direct pe VOYO! Newcastle - Wolves și alte patru partide de la 17:00 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO.

TAGS:
Premier LeagueVoyoBrightonBournemouthNewcastleWolves
Din articol

Partidele Newcastle - Wolves, Bournemouth - Brighton, Crystal Palace - Sunderland, Everton - Aston Villa și Fulham - Leeds, din etapa a patra din Premier League, vor avea loc sâmbătă, de la 17:00, și vor putea fi urmărite pe platforma VOYO.

Meciurile se văd și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Newcastle - Wolves, de la 17:00, în direct pe VOYO

Echipele probabile:

  • Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes
  • Wolves: Jose Sa; S Bueno, Agbadou, Krejci; R Gomes, J Gomes, Bellegarde, Moller Wolfe; Fer Lopez, Strand Larsen, Arias

Bournemouth - Brighton, de la 17:00, în direct pe VOYO

Echipele probabile:

  • Bournemouth: Petrovic; Araujo, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson
  • Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Crystal Palace - Sunderland, de la 17:00, în direct pe VOYO

Echipele probabile:

  • Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Kamada, Pino; Mateta
  • Sunderland: Roefs; Geertruida, Mukiele, Alderete, Reinildo; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Mayenda, Adingra

Everton - Aston Villa, de la 17:00, în direct pe VOYO

Echipele probabile:

  • Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry
  • Aston Villa: Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings, Digne; McGinn, Tielemans, Elliott; Malen, Watkins, Rogers

Fulham - Leeds, de la 17:00, în direct pe VOYO

Echipele probabile:

  • Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Sessegnon, King, Iwobi; Jimenez
  • Leeds: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Calvert-Lewin, Gnonto

Programul etapei a patra din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO

Premier League, cel mai spectaculos campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Arsenal - Nottingham Forest, 13 septembrie, ora 14:30
  • Bournemouth - Brighton, 13 septembrie, ora 17:00
  • Crystal Palace - Sunderland, 13 septembrie, ora 17:00
  • Everton - Aston Villa, 13 septembrie, ora 17:00
  • Fulham - Leeds, 13 septembrie, ora 17:00
  • Newcastel - Wolves, 13 septembrie, ora 17:00
  • West Ham - Tottenham, 13 septembrie, ora 19:30
  • Brentford - Chelsea, 13 septembrie, ora 22:00
  • Burnley - Liverpool , 14 septembrie, ora 16:00
  • Manchester City - Manchester United, 14 septembrie, ora 18:30

Premier League revine după pauza internațională cu dueluri incredibile, iar de departe cel mai interesant meci va fi Manchester derby, Manchester City - Manchester United, pe 14 septembrie, de la ora 18:30.

Arsenal deschide etapa a patra și joacă pe teren propriu cu Nottighma Forest.

Liverpool va merge la Burnley, în timp ce Chelsea va juca în deplasare la Brentford, iar Tottenham va juca acasă la West Ham.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Premier League revine s&acirc;mbătă! C&acirc;nd se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
Premier League revine sâmbătă! Când se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol &icirc;n Manchester derby pe VOYO
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO
Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, desemnat antrenorul lunii august &icirc;n Premier League!
Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, desemnat antrenorul lunii august în Premier League!
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Nottingham Forest 1-0, ACUM, &icirc;n direct pe VOYO! &bdquo;Tunarii&rdquo; au deschis scorul cu o execuție excepțională
Arsenal - Nottingham Forest 1-0, ACUM, în direct pe VOYO! „Tunarii” au deschis scorul cu o execuție excepțională
ACUM Lider nou &icirc;n Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat &icirc;n poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri &icirc;n această etapă
ACUM Lider nou în Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat în poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri în această etapă
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura &icirc;n lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
Iese Lucescu, intră Hagi?! Gardoș a dat răspunsul direct: &rdquo;Mi-aș dori!&rdquo;
Iese Lucescu, intră Hagi?! Gardoș a dat răspunsul direct: ”Mi-aș dori!”
Kim-pagno! Andrea Compagno, fără egal &icirc;n Coreea de Sud: intră și &icirc;nscrie golul victoriei pentru liderul Jeonbuk
Kim-pagno! Andrea Compagno, fără egal în Coreea de Sud: intră și înscrie golul victoriei pentru liderul Jeonbuk
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!