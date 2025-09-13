Meciurile se văd și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Partidele Newcastle - Wolves, Bournemouth - Brighton, Crystal Palace - Sunderland, Everton - Aston Villa și Fulham - Leeds, din etapa a patra din Premier League, vor avea loc sâmbătă, de la 17:00, și vor putea fi urmărite pe platforma VOYO .

Programul etapei a patra din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO

Arsenal - Nottingham Forest, 13 septembrie, ora 14:30

Bournemouth - Brighton, 13 septembrie, ora 17:00

Crystal Palace - Sunderland, 13 septembrie, ora 17:00

Everton - Aston Villa, 13 septembrie, ora 17:00

Fulham - Leeds, 13 septembrie, ora 17:00

Newcastel - Wolves, 13 septembrie, ora 17:00

West Ham - Tottenham, 13 septembrie, ora 19:30

Brentford - Chelsea, 13 septembrie, ora 22:00

Burnley - Liverpool , 14 septembrie, ora 16:00

Manchester City - Manchester United, 14 septembrie, ora 18:30

Premier League revine după pauza internațională cu dueluri incredibile, iar de departe cel mai interesant meci va fi Manchester derby, Manchester City - Manchester United, pe 14 septembrie, de la ora 18:30.

Arsenal deschide etapa a patra și joacă pe teren propriu cu Nottighma Forest.

Liverpool va merge la Burnley, în timp ce Chelsea va juca în deplasare la Brentford, iar Tottenham va juca acasă la West Ham.

