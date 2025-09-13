FC Bihor a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 2, după ce a învins-o pe Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 3-0, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şasea.

Orădenii, antrenați de Erik Lincar, s-au impus prin golurile marcate de Dragoş Tescan (33) și de ”veteranii” Ioan Filip (62) şi Ioan Hora (83).

Programul meciurilor de sâmbătă din etapa 6 din Liga 2:



LIVE Gloria Bistriţa - CS Dinamo Bucureşti 0-0

* La CS Dinamo, echipa lui Florin Bratu, debutează portarul Denis Moldovan (fratele lui Horațiu Moldovan, titularul naționalei) și fundașul central Răzvan Pașcalău, împrumutat de la Dinamo din Superligă.

