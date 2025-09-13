LIVE VIDEO ACUM Lider nou în Liga 2, totul se poate schimba după meciurile de azi! Fratele lui Horațiu Moldovan debutează în poarta lui CS Dinamo

Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Modificări în clasamentul diviziei secunde.

FC Bihor a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 2, după ce a învins-o pe Ceahlăul Piatra Neamţ cu scorul de 3-0, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şasea.

Orădenii, antrenați de Erik Lincar, s-au impus prin golurile marcate de Dragoş Tescan (33) și de ”veteranii” Ioan Filip (62) şi Ioan Hora (83).

Programul meciurilor de sâmbătă din etapa 6 din Liga 2:

LIVE Gloria Bistriţa - CS Dinamo Bucureşti 0-0

* La CS Dinamo, echipa lui Florin Bratu, debutează portarul Denis Moldovan (fratele lui Horațiu Moldovan, titularul naționalei) și fundașul central Răzvan Pașcalău, împrumutat de la Dinamo din Superligă.

Echipele de start în Gloria Bistrița - CS Dinamo:

LIVE Metalul Buzău - CSC Şelimbăr 0-0

LIVE CSC Dumbrăviţa - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0

LIVE AFC Câmpulung Muscel - Chindia Târgovişte 0-0

LIVE FC Bacău - CSM Reşiţa 0-0

LIVE CSM Slatina - CS Tunari 0-0

* Constantin Budescu este rezervă la oaspeți.

LIVE CS Afumaţi - Poli Iaşi - de la ora 13:30

* Duminică, de la ora 11:00, se joacă CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara

Rezultatele din primele meciuri ale rundei

Joi

FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0

Steaua Bucureşti - ASA Târgu Mureş 2-1

Vineri

Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Bihor Oradea 0-3

Clasamentul din Liga 2

