Kim-pagno! Andrea Compagno, fără egal în Coreea de Sud: intră și înscrie golul victoriei pentru liderul Jeonbuk
Alexandru Hațieganu
Fostul atacant italian al lui FCSB continuă evoluțiile excelente în K League 1.

Andrea Compagno, Jeonbuk Hyundai Motors, FCSB, Daejeon Hana Citizen, K League 1
Cu Andrea Compagno inițial pe banca de rezerve, introdus în minutul 56 și marcator în minutul 65, Jeonbuk Hyundai Motors a câștigat meciul de sâmbătă cu Daejeon Hana Citizen, scor 1-0.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 29 din K League 1, prima divizie din Coreea de Sud, acolo unde Jeonbuk este lider detașat, acum cu nu mai puțin de 20 de puncte peste locul 2, Gimcheon Sangmu, și 21 de puncte peste adversara de astăzi Daejeon, aflată pe locul 3!

Fostul atacant italian al lui FCSB a intrat în minutul 56 în locul numărului 9 brazilian Tiago Orobo și, după mai puțin de zece minute, a marcat golul victoriei lui Jeonbuk, de data aceasta dintr-un penalty.

Compagno a ajuns astfel la 12 reușite în 23 de meciuri jucate în actuala ediție de campionat, la care se adaugă 5 goluri în cele 7 partide din Korea Cup și AFC Champions League Two.

Misterul plecării lui Andrea Compagno de la FCSB a fost deslușit: „De asta nu l-a mai vrut Gigi“

Campioana României s-a debarasat cu o ușurință incredibilă de un atacant marcator care, odată ce a părăsit Superliga noastră, a „erupt“ în fotbalul fizic din China și Coreea de Sud.

Modul în care FCSB a „reușit“ să-l devalorizeze pe Andrea Compagno (29 de ani) merită un studiu de caz. Unul care, eventual, să fie predat la o reuniune a oamenilor din fotbal. La capitolul „Așa, nu!“.

Formația bucureșteană l-a luat pe Compagno, de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro. Se întâmpla în august 2022. În schimbul investiției făcute, FCSB s-a ales cu un atacant care a livrat 20 de goluri, în 55 de apariții. Ce a urmat după acest bilanț? Vânzarea lui Compagno, în China, în februarie 2024, pentru... 120.000 de euro! 

O asemenea „performanță“, prin care FCSB a pierdut 1.380.000 de euro – diferența între suma pe care a plătit-o FCSB pe Compagno și cea pe care l-a dat în China – a devenit și mai șocantă, ulterior. 

Compagno, ajuns în Asia, e acum o „mașină de goluri“ și la Jeonbuk.

„De ce Gigi Becali l-a vrut foarte tare pe Alibec? Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează, care poate să joace cu spatele la poartă, un pivot, cum era Compagno.

Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit. Când Compagno a avut scăderea aia (n.r. – a dat doar 4 goluri, în 18 meciuri de campionat, în sezonul 2023-2024), nu l-a mai vrut.

Gigi vrea un atacant, un număr 9, care are calitate tehnică în duelurile 1 la 1. Alibec cu asta s-a evidențiat în toată cariera. 1 la 1 a fost foarte bun. Thiam (n.r. – Mamadou Thiam, adus la FCSB de la Universitatea Cluj) are și asta, poate să joace cu spatele la poartă și are și calitate“, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

