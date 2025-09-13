Numele lui Gică Hagi a fost vehiculat ca posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, însă, cel puțin până în momentul de față, FRF nu a luat o decizie și pare că tehnicianul ajuns la 80 de ani se va afla pe bancă și la următoarea acțiune a primei reprezentative.

Florin Gardoș: ”Trebuie să rămână Lucescu, dar mi-aș dori să-l văd pe Hagi la națională!”

Întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să își continue mandatul la echipa națională sau dacă legendarul antrenor ar trebui înlăturat de pe prima reprezentativă pentru a i se face loc unei alte icoane din fotbalul românesc, Gică Hagi, Florin Gardoș a răspuns direct: ”Da și da”.

Fostul fotbalist a detaliat apoi. Și-ar dori ca Gică Hagi să devină antrenorul echipei naționale, însă consideră că Mircea Lucescu ar trebui să ducă la bun sfârșit campania de calificare la Mondial, indiferent care va fi deznodământul acesteia.

”Da și da. Trebuie să rămână Mircea Lucescu, dar la un moment dat mi-aș dori să îl văd pe Gică Hagi la echipa națională. Nu în momentul ăsta, pentru că Mircea Lucescu ar trebui să ducă la final campania asta.

Așa în general, despre toată situația de la echipa națională, ar fi multe de spus. A motivat neintroducerea lui Mitriță, a gândit meciul într-un anumit fel, probabil nu l-a gândit foarte bine. A și spus că regretă unele decizii.

A spus de la început că își dorește să schimbe filosofia echipei naționale, să fie o echipă de posesie. Eu am spus și probabil oricine ar fi spus același lucru: ’Bă, e cam greu, că nu prea ai cu cine!’, doar că într-un meci cu Cipru, eu mă aștept să avem o posesie mai bună, să avem controlul jocului, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că nu și-a dorit asta.

Și asta e explicat nea Mircea, că și-a dorit să-i expună, să jucăm cu mingi lungi, ceea ce s-a și întâmplat. Adevărul e că rar am văzut un meci care să nu aibă faze dificile și să văd un arbitraj atât de prost”, a spus Florin Gardoș la emisiunea PlayOnSport.

