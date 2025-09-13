Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6.37 metri, cu care s-a clasat însă doar pe locul 13 în grupa B, ratând calificarea în finală.

În 2023, Kottmann a câştigat medalia de bronz la CM de la Budapesta, cu o reuşită de 6.96 metri.

