"Groapa Marianelor". Mihai Mironica scrie despre dezastrul submarinului Dinamo, ajuns in cea mai adanga groapa a planetei

Mihai Mironica



Mircea Rednic e deja precum faimosul explorator Jacques Yves Cousteau, si-a luat submarinul Dinamo si a coborat cu el pana in cea mai adanca groapa a planetei, Groapa Marianelor. Echipa din Groapă a coborat cu bombasticul Rednic in cel mai jos punct al istoriei sale.

Cel mai titrat si mai arogant antrenor din Liga 1 are cele mai proaste rezultate dintre toti antrenorii acestui sezon in campionat. De la toate echipele! Performantele deosebite din trecut ale lui Rednic, pe de o parte, neputinta, disperarea lui Negoita, pe de alta parte, toate formeaza o imunitate pentru actualul antrenor al lui Dinamo pentru care Strambu’ e invidiat si de cei mai miruiti cautati penal din parlamentul Romaniei.

Si totusi, are si Rednic performanta lui in acest mandat la Dinamo, titularizarea Luanei pe postul de unic vamuitor al achizitiilor la echipa din Stefan cel Mare. Singurul lucru care merge la Dinamo este studioul foto in care niste fotbalisti banali adusi de Rednic se fotografiaza cu fiica acestuia.

Este simplu sa concediezi fotbalisti, infinit mai greu este sa construiesti, sa pui ceva in loc. Rednic n-a fost multumit de Popovici, dar in locul sau a pus un fotbalist care n-are nicio treaba cu postul de fundas stanga, Ricardo Grigore, un elefant intr-un magazin de portelanuri cand e pus sa joace in banda. Rednic l-a concediat si pe Grozav, nimeni n-a inteles prea bine de ce, poate pentru ca nu si-a facut seppuku dupa un penalty ratat. Insa cand vezi ca Rednic arunca imediat peste bord un fotbalist rasat, dar tine in echipa niste zilieri care nu sunt in stare sa depaseasca un adversar, sa dea un sut deosebit, lucrurile esentiale in fotbal, iti dai seama ca un antrenor cu experienta s-a pripit precum un naravas incepator.

Dinamo a fost dezavantajata pentru al doilea meci consecutiv de catre arbitri, dar eliminarea incorecta a lui Olteanu cu Viitorul sau penaltyul dictat acum aiurea pentru CFR vin sa echilibreze avantajul de la unicul succes al lui Rednic, cand celor de la Voluntari li se refuzat pe nedrept o lovitura de la 11 metri.

Paun are toate motivele sa se infoaie, a reusit un gol antologic care mi-a adus aminte de o reusita similara a lui Sergiu Radu pentru Rapid. Si avem inca un motiv pentru care Toni Conceicao, cu un fler de apreciat, l-a ales in ultima vreme pe Paun in detrimentul altor variante in care s-au investit multi bani, Ionita, Costache, Mailat, Moutinho.

CFR Cluj a intrat in viteza de croaziera, cu Tucudean care prinde un exterior care ar putea sa-i aduca un contract in exterior, cu un Culio care e un veteran atat de cool, inclusiv cu pasa decisiva de la golul 3, cu Arlauskis precum un Neuer al Ligii 1 si cu un tip de incredere, un roman nebagat in seama de nimeni, dar meci de meci in aceasta aparare inexpugnabila, Muresan.

A fost un meci care a aratat inca o data ca, dincolo de zgomotul de pe la microfoane, fotbalul e guvernat de un dicton cinic: banii vorbesc cu adevarat.