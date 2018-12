Nistor nu mai joaca in 2018! Capitanul lui Dinamo anunta ca sperantele de Play Off s-au risipit: "Istoria se va repeta, vom juca in Play Out"

Dinamo 0-3 CFR Cluj | "Cainii" lui Rednic sunt la un punct de locul 13, care retrogradeaza direct, iar Dunarea Calarasi si Concordia Chiajna au cate un meci mai putin disputat.

Dan Nistor: "Se pare ca a recidivat problema pe care o aveam, cred ca m-am accidentat mult mai grav. Am jucat intr-un picior din minutul 20-25. Probabil si din cauza frigului, si din cauza acestui teren. Nu inteleg de ce se joaca in continuare, dar asta este viata. Probabil ca nu voi mai juca pana la finalul anului.

Cred ca pana la golul lor am controlat destul de bine jocul, ne-am creat cateva situatii. Din pacate a venit acea greseala si de acolo s-a naruit totul. Cu totii am renuntat usor la acea faza. Cand pierdem, pierdem cu totii.



Se pare ca istoria se va repeta, vom juca din nou in Play Out.



Rednic este un antrenor foarte bun, dar nu intra dansul pe teren. Noi trebuie sa il ajutam sa castige.

Fotbalistii care au venit sunt foarte interesanti, imi plac foarte mult, dar se vede ca nu sunt pregatiti. Saracii de ei, n-au mai jucat pe un frig ca asta.

E o situatie urata, foarte urata", a spus Dan Nistor.