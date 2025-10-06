Părăsită de o mare parte din fani, FCSB își depășește condiția și învinge o echipă a Universității sabotată de propriii lideri.

FCSB, ajutată de "sabotorii" Craiovei



Bancu ia „roșu” cu Dinamo și nu joacă împotriva campioanei. Screciu face un penalty din neglijență, atacând decisiv, în loc să tatoneze. Cicâldău e eliminat după două momente de rătăcire.



Craiova a început mai bine și și-a creat ocaziile mari ale primei reprize. A avut aură de echipă care are pretenții mari anul ăsta. A pasat precis și a dezvoltat faze de atac la care fecesebiștii au privit uluiți. Universitatea părea mai bună, în timp ce FCSB încerca să țină ritmul, din nou fără să dezvolte forța de anul trecut.



După 30 de minute, eram aproape convins că oaspeții nu vor pierde acest meci, ba chiar îi vedeam cu șanse să plece cu toate cele trei puncte de la București. Dar eroarea de interpretare a lui Screciu la duelul cu Stoian a schimbat polii de putere din teren. La 1-0, jocul s-a echilibrat nu pentru că Tănase și Compania au făcut ceva deosebit, ci pentru că oaspeții s-au blocat.



Trebuia să fii fraierul fraierilor ca să nu profiți



Toate astrele au fost de partea FCSB-ului în seara asta: 1-0 după greșeala unui jucător advers, superioritate numerică după o altă eroare a unui jucător advers. Trebuia să fii fraierul fraierilor ca să nu profiți de așa ceva.



Și campioana a profitat. Dar nu jucând fotbal ca să forțeze un 2-0 logic în 11 contra 10, ci încercând să țină de rezultat. Strategia asta i-a mai costat și, probabil, îi va mai costa și pe viitor. Dar e treaba lor, a jucătorilor și a antrenorilor de la FCSB cum interpretează fotbalul și diverse situații din timpul unui joc.



Sunt niște semne de întrebare asupra unor decizii tactice sau de alcătuire a primului 11 la ambele echipe. Și oricât ne-ar explica antrenorii de la FCSB, cel de pe bancă sau cel din living, tot te întrebi de ce trebuie să fie scos la pauză jucătorul care a făcut penalty-ul de 1-0. Iar de partea cealaltă, oricâte argumente ar aduce Rădoi, nu ai cum să nu rămâi mirat că Baiaram, până mai ieri cel mai bun jucător al echipei, rămâne din nou pe banca de rezerve. Iar când este băgat în repriza a doua, e de nerecunoscut.



Așadar, speranțele FCSB renasc după această victorie obținută pe greșeli impardonabile ale unor jucători adverși importanți. Dar jocul e încă departe de unul care să ducă în play-off.



Cât despre Craiova, e clar că are calitate. Cum era și normal, nu poate fi invincibilă până la final. Din păcate pentru fostul lider, sunt deja patru meciuri la rând fără victorie, dacă ne referim și la cel din Conference League. Rădoi trebuie să găsească soluțiile pentru ca această criză de rezultate să nu se adâncească la reluarea campionatului.

